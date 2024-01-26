Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Apresiasi Atta Halilintar untuk Timnas Kirgistan Usai Indonesia Masuk 16 Besar Piala Asia 2023

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |09:30 WIB
Apresiasi Atta Halilintar untuk Timnas Kirgistan Usai Indonesia Masuk 16 Besar Piala Asia 2023
Atta Halilintar mengapresiasi timnas Kirgistan (Foto: Instagram/attahalilintar)
A
A
A

JAKARTA - Atta Halilintar turut bergembira merayakan momen bersejarah Timnas Indonesia yang berhasil masuk ke babak 26 Besar Piala Asia 2023. Melalui akun Instagramnya, suami Aurel Hermansyah ini bahkan mengungkapkan rasa bahagianya tersebut.

Dalam unggahannya, kakak dari Thariq Halilintar ini membagikan emoji bendera Indonesia menandakan rasa bangganya. Tak hanya itu, bapak dua anak ini juga memberikan apresiasi untuk Timnas Kirgistan yang turut membawa Indonesia masuk babak 16 besar.

Ia pun mengaku merupakan penggemar Timnas Kirgistan sejak sekolah dasar.

“Saya fans Kirgistan sejak SD,” tulis Atta, Jumat (26/1/2024).

Atta Halilintar

Atta Halilintar mengapresiasi timnas Kirgistan (Foto: Instagram/attahalilintar)


Atta sendiri begitu vokal mendukung Timnas Indonesia di setiap pertandingan. Ia tak pernah henti memberi dukungan semangat bagi para pesepak bola Tanah Air.

Unggahan Atta Halilintar ini pun turut mengundang komentar positif para warganet. Mereka ikut bereuforia merayakan momen bersejarah untuk sepak bola Indonesia.

“Terima kasih ya Allah, sejarah!!,” kata akun @ri*******.

Telusuri berita celebrity lainnya
