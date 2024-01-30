Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Amanda Manopo Ungkap Sifat Asli Reza Arap, Dia Sangat Menghargai Wanita

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |14:07 WIB
Amanda Manopo Ungkap Sifat Asli Reza Arap, Dia Sangat Menghargai Wanita
Amanda Manopo ungkap sifat asli Reza Arap (Foto: Instagram/amandamanopo)
A
A
A

JAKARTA - Amanda Manopo terlibat dalam sebuah proyek film bersama Reza Arap. Hal itu membuat gadis 24 tahun ini mengetahui bagaimana sifat asli dari pemilik nama asli Reza Oktovian tersebut.

Berbeda dari image Reza yang kerap dicap cowok brengsek, bintang sinetron Ikatan Cinta ini justru mempunyai kesan yang baik terhadap Reza Arap.

"Reza Arap walau kita lihat gimana, dia itu ternyata sangat menghargai wanita," kata Amanda Manopo saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 29 Januari 2024.

Hal itu dibuktikan dengan salah satu adegan di film Kupu Kupu Kertas yang cukup berani. Amanda Manopo memuji sifat Reza Arap yang takut dan merasa tidak enak dengan Amanda Manopo.

Reza Arap

Amanda Manopo ungkap sifat asli Reza Arap (Foto: Instagram/ybrap)


"Dia pemalu dan penakut. Sama aku respek banget," ungkap Amanda Manopo.

Namun ketakutan itu hilang begitu saja berkat keduanya diskusi dan sama-sama belajar untuk memberikan akting yang terbaik.

"Jadi pas dia perannya di sini brengsek banget, tapi akhirnya kita sama2 mau belajar kasih yang terbaik. Di sini aku bangga banget sama Reza. Ya semoga semua senang," tutupnya.

(van)

