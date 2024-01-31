Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Putri Ariani dan Alan Walker Ajak Fans Cintai Diri Sendiri Lewat Single Who I Am

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |14:15 WIB
Putri Ariani dan Alan Walker Ajak Fans Cintai Diri Sendiri Lewat Single <i>Who I Am</i>
Putri Ariani dan Alan Walker ajak fans cintai diri sendiri (Foto: Instagram/arianinismaputri)
A
A
A

JAKARTA - Putri Ariani menceritakan makna lagu Who I Am yang merupakan single kolaborasinya dengan komposer asal Norwegia, Alan Walker serta Peder Elias.

Lewat lagu itu, Putri mengajak para fansnya untuk mencintai diri sendiri. Termasuk menerima anugerah Tuhan atas kehidupan yang ada.

"Lewat lagu ini Putri, Alan Walker, Peder Elias, kita mau ngajak semua yang dengerin Who I Am untuk stay true to yourself, be brave to just be yourself," ujar Putri Ariani saat dihubungi awak media belum lama ini.

"No matter what other people said about you, nggak peduli masa lalu kita seperti apa, kita tetep bisa jadi diri sendiri," sambungnya.

Putri Ariani, Alan Walker dan Peder Elias

Putri Ariani dan Alan Walker ajak fans cintai diri sendiri (Foto: Instagram/arianinismaputri)


Penyanyi 18 tahun itu kemudian menyebut pengalaman adalah guru terbaik bagi seseorang. Dengan belajar dari kesalahan, kata Putri, setiap orang bisa menjadi manusia seutuhnya.

Halaman:
1 2
