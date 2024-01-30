Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Raffi Ahmad Buka Suara soal Program Anak Perempuan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |07:27 WIB
Raffi Ahmad Buka Suara soal Program Anak Perempuan
Raffi Ahmad dan Nagita Slavina jawab isu jalani program momongan (Foto: IG Raffi)
A
A
A

JAKARTA - Raffi Ahmad belum lama ini menikmati liburannya keliling Eropa bersama keluarga dan sang istri, Nagita Slavina. Raffi dan Nagita bahkan kerap membagikan kemesraan mereka saat liburan bersama.

Di tengah momen itu, Raffi dan Gigi, akrab Nagita disapa pun kembali didoakan netizen agar bisa memiliki anak perempuan. Menanggapi hal ini, bapak dua anak itu buka suara.

Ia mengatakan belum melakukan program apapun untuk memiliki anak perempuan seperti idamannya bersama sang istri.

Raffi Ahmad Buka Suara soal Program Anak Perempuan

“Nggak, belum program (anak) sih. Ya kita berusaha,” ungkap Raffi dalam tayangan YouTube, Intens Investigasi.

Kemesraan Raffi dan Gigi ini tak dipungkiri membuat warganet mengharapkan anak perempuan untuk menemani dua putra mereka, Rafathar dan Rayyanza. Apalagi, Raffi dan Gigi kian mesra dan selalu tampil bersama.

Namun, selebritis sekaligus pengusaha ini mengaku belum melakukan program apapun untuk memiliki anak perempuan.

“Ya doain, doain aja yah,” paparnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180184/raffi_ahmad_dan_fahmi_bo-S8DV_large.jpg
Raffi Ahmad Bawa Fahmi Bo ke Rumah Sakit, Tanggung Semua Biaya Perawatan hingga Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178925/raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-Ei1G_large.jpg
Kata Raffi Ahmad soal Rumor Kehamilan Nagita Slavina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177339/raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-isYo_large.jpg
11 Tahun Menikahi Nagita Slavina, Raffi Ahmad: Perjuangan yang Tak Mudah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157886/cipung-zHnS_large.jpg
Momen Gemas Lily Temani Cipung Mengaji, Netizen: Masya Allah, Pinter Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155159/raffi_ahmad-PNDI_large.jpg
Direstui Nagita Slavina, Raffi Ahmad Siapkan Bonus untuk Atlet eSport 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/33/3146277/chika_jessica_dan_raffi_ahmad-58sD_large.jpg
Sempat Menolak, Chika Jessica Akhirnya Terima Bantuan Raffi Ahmad untuk Pengobatan Sang Ibu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement