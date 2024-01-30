Raffi Ahmad Buka Suara soal Program Anak Perempuan

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina jawab isu jalani program momongan (Foto: IG Raffi)

JAKARTA - Raffi Ahmad belum lama ini menikmati liburannya keliling Eropa bersama keluarga dan sang istri, Nagita Slavina. Raffi dan Nagita bahkan kerap membagikan kemesraan mereka saat liburan bersama.

Di tengah momen itu, Raffi dan Gigi, akrab Nagita disapa pun kembali didoakan netizen agar bisa memiliki anak perempuan. Menanggapi hal ini, bapak dua anak itu buka suara.

Ia mengatakan belum melakukan program apapun untuk memiliki anak perempuan seperti idamannya bersama sang istri.

“Nggak, belum program (anak) sih. Ya kita berusaha,” ungkap Raffi dalam tayangan YouTube, Intens Investigasi.

Kemesraan Raffi dan Gigi ini tak dipungkiri membuat warganet mengharapkan anak perempuan untuk menemani dua putra mereka, Rafathar dan Rayyanza. Apalagi, Raffi dan Gigi kian mesra dan selalu tampil bersama.

Namun, selebritis sekaligus pengusaha ini mengaku belum melakukan program apapun untuk memiliki anak perempuan.

“Ya doain, doain aja yah,” paparnya.

