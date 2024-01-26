Valentino Rossi Peluk Nagita Slavina, Reaksi Raffi Ahmad Tuai Sorotan

JAKARTA - Raffi Ahmad dan Nagita Slavina bertemu dengan Valentino Rossi. Pertemuan ini terjadi dalam acara peluncuran tim VR46 Racing Team milik Valentino Rossi.

Nagita Slavina dan Raffi Ahmad begitu senang bisa bertemu dengan legenda Moto GP tersebut. Momen bahagia itu diabadikan Raffi dan Nagita di akun Instagram miliknya.

Dalam beberapa kesempatan terlihat pula Valentino Rossi memeluk Nagita Slavina. Dalam kejadian tersebut, reaksi Raffi Ahmad menjadi sorotan.

Raffi tampak begitu bahagia bertemu dengan Rossi. Ia tampak tak menyangka bisa sedekat itu dengan Rossi.

"Hallooooo @valeyellow46 🇮🇹🇮🇩❤️🏆 The Legend !!!! We are very proud of indonesian brand become a part of motor sport history in the world !!!! ," tulis Raffi Ahmad di akun Instagram miliknya.

