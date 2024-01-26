Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Valentino Rossi Peluk Nagita Slavina, Reaksi Raffi Ahmad Tuai Sorotan

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |19:07 WIB
Valentino Rossi Peluk Nagita Slavina, Reaksi Raffi Ahmad Tuai Sorotan
Nagita Slavina dipeluk Valentino Rossi, reaksi Raffi Ahmad jadi sorotan (Foto: IG Raffi)
A
A
A

JAKARTA - Raffi Ahmad dan Nagita Slavina bertemu dengan Valentino Rossi. Pertemuan ini terjadi dalam acara peluncuran tim VR46 Racing Team milik Valentino Rossi.

Nagita Slavina dan Raffi Ahmad begitu senang bisa bertemu dengan legenda Moto GP tersebut. Momen bahagia itu diabadikan Raffi dan Nagita di akun Instagram miliknya.

BACA JUGA:

Raffi Ahmad Bertemu Valentino Rossi, Dikenal Punya Followers Lebih Besar dari Penduduk Italia 

Valentino Rossi Peluk Nagita Slavina, Reaksi Raffi Ahmad Tuai Sorotan

Dalam beberapa kesempatan terlihat pula Valentino Rossi memeluk Nagita Slavina. Dalam kejadian tersebut, reaksi Raffi Ahmad menjadi sorotan.

Raffi tampak begitu bahagia bertemu dengan Rossi. Ia tampak tak menyangka bisa sedekat itu dengan Rossi.

"Hallooooo @valeyellow46 🇮🇹🇮🇩❤️🏆 The Legend !!!! We are very proud of indonesian brand become a part of motor sport history in the world !!!! ," tulis Raffi Ahmad di akun Instagram miliknya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180184/raffi_ahmad_dan_fahmi_bo-S8DV_large.jpg
Raffi Ahmad Bawa Fahmi Bo ke Rumah Sakit, Tanggung Semua Biaya Perawatan hingga Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178925/raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-Ei1G_large.jpg
Kata Raffi Ahmad soal Rumor Kehamilan Nagita Slavina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177339/raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-isYo_large.jpg
11 Tahun Menikahi Nagita Slavina, Raffi Ahmad: Perjuangan yang Tak Mudah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157886/cipung-zHnS_large.jpg
Momen Gemas Lily Temani Cipung Mengaji, Netizen: Masya Allah, Pinter Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155159/raffi_ahmad-PNDI_large.jpg
Direstui Nagita Slavina, Raffi Ahmad Siapkan Bonus untuk Atlet eSport 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/33/3146277/chika_jessica_dan_raffi_ahmad-58sD_large.jpg
Sempat Menolak, Chika Jessica Akhirnya Terima Bantuan Raffi Ahmad untuk Pengobatan Sang Ibu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement