HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Vicky Prasetyo Disambut Warga saat Kampanye di Kampung Lio Bareng Partai Perindo

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |19:29 WIB
Vicky Prasetyo Disambut Warga saat Kampanye di Kampung Lio Bareng Partai Perindo
Vicky Prasetyo kampanye di Depok (Foto: Okezone)
A
A
A

DEPOK - Presenter sekaligus Calon Anggota DPR RI Dapil Jabar VI yang diusung Partai Perindo, Vicky Prasetyo, baru saja blusukan ke Kampung Lio, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, pada Selasa (30/1/2024) sore.

Vicky disambut hangat puluhan warga Depok yang didominasi lansia dan emak-emak.

Dia juga memaparkan sejumlah program khusus untuk warga Depok dan Bekasi sebagai wilayah pencalonannya di Pemilu 2024 ini.



"Kita melakukan pemeriksaan dari matanya dulu kemudian disesuaikan dengan kacamata yang dibutuhkan dan itu ditebusnya murah banget yang harusnya harganya pasti mahal banget," jelas Vicky Prasetyo kepada Okezone.

"Supaya apa? Supaya bisa mencerdaskan lansia bisa mudah untuk membaca ya ada juga bazar murah minyak goreng seperti biasa programnya Perindo kita jalankan karena Perindo mensejahterakan rakyat Indonesia," sambungnya.

Ditengah kampanyenya, terdengar keras suara klakson sebuah mobil hitam. Usut punya usut, mobil tersebut ditumpangi komedian Daus Mini.

Daus Mini memang bertempat tinggal di Kawasan Kampung Lio sehingga momen papasan dengan Vicky pun terjadi.

"Woy," teriak Daus Mini menyapa Vicky dari dalam mobilnya.

Daus saat itu hanya melempar senyum dan melambaikan tangan ke arah Vicky. Dia pun langsung tancap gas karena disinyalir punya urusan lain.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
