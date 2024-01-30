Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Vicky Prasetyo Janji Sejahterakan Guru Ngaji di Depok dan Bekasi

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |19:01 WIB
Vicky Prasetyo Janji Sejahterakan Guru Ngaji di Depok dan Bekasi
Vicky Prasetyo janji sejahterakan guru ngaji di Depok dan Bekasi (Foto: Okezone)
A
A
A

DEPOK - Vicky Prasetyo selaku Calon Anggota DPR RI Dapil Jabar VI yang diusung Partai Perindo turun langsung menemui warga Kampung Lio, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, dalam masa kampanye terbuka Pemilu 2024.

Vicky juga menjalankan beberapa program Partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu ke warga setempat.

Vicky Prasetyo Janji Sejahterakan Guru Ngaji di Depok-Bekasi

Adapun salah satu program yang dilakukan yakni kacamata baca murah untuk para lansia. Vicky optimistis program itu bisa mencerdaskan masyarakat karena kemudahan membaca.

"(Program ini dijalankan) Supaya bisa mencerdaskan lansia bisa mudah untuk membaca ya ada juga bazar murah minyak goreng seperti biasa programnya Perindo kita jalankan karena Perindo mensejahterakan rakyat Indonesia," ucap Vicky.

Kepada warga Depok, Vicky juga berjanji bakal mensejahterakan kalangan guru ngaji di masjid maupun mushola.

Sebab, kesejahteraan guru ngaji sangat mempengaruhi kualitas ilmu agama yang akan diterima generasi dan anak bangsa.

"Sebenarnya sih salah satu yang kita gerakkan dan yang kita mampu adalah menggaji guru-guru ngaji, yang ada di mushola dan masjid di Bekasi dan Depok agar apa? Anak-anak itu punya ilmu agama dengan dasar yang baik karena ilmu itu pasti akan bersinergi dengan adab dan akhlak," paparnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/33/3170697/kalina_oktarani_dan_vicky_prasetyo-szhj_large.jpg
Vicky Prasetyo Minta Kalina Oktarani Move On darinya: Setop Jual Air Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/33/3124484/vicky_prasetyo-SipY_large.jpg
Vicky Prasetyo Mandi Kembang Sebelum Shalat Ied, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/33/3124346/vicky_prasetyo-wi8p_large.jpg
Tak Ada yang Urus, Vicky Prasetyo Berat Jalani Ramadhan Tanpa Pasangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/33/3124304/vicky_prasetyo-vY9J_large.jpg
Lebaran, Vicky Prasetyo Siapkan THR Rp1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/33/3011739/anak-vicky-prasetyo-masuk-rumah-sakit-gegara-dbd-dan-gejala-tipes-gojYCjpxnC.jpeg
Anak Vicky Prasetyo Masuk Rumah Sakit Gegara DBD dan Gejala Tipes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/33/3007952/vicky-prasetyo-dan-mantan-istri-pertama-kompak-hadiri-wisuda-anak-k7Sq2ihmmV.jpg
Vicky Prasetyo dan Mantan Istri Pertama Kompak Hadiri Wisuda Anak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement