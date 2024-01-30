Vicky Prasetyo Janji Sejahterakan Guru Ngaji di Depok dan Bekasi

DEPOK - Vicky Prasetyo selaku Calon Anggota DPR RI Dapil Jabar VI yang diusung Partai Perindo turun langsung menemui warga Kampung Lio, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, dalam masa kampanye terbuka Pemilu 2024.

Vicky juga menjalankan beberapa program Partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu ke warga setempat.

Adapun salah satu program yang dilakukan yakni kacamata baca murah untuk para lansia. Vicky optimistis program itu bisa mencerdaskan masyarakat karena kemudahan membaca.

"(Program ini dijalankan) Supaya bisa mencerdaskan lansia bisa mudah untuk membaca ya ada juga bazar murah minyak goreng seperti biasa programnya Perindo kita jalankan karena Perindo mensejahterakan rakyat Indonesia," ucap Vicky.

Kepada warga Depok, Vicky juga berjanji bakal mensejahterakan kalangan guru ngaji di masjid maupun mushola.

Sebab, kesejahteraan guru ngaji sangat mempengaruhi kualitas ilmu agama yang akan diterima generasi dan anak bangsa.

"Sebenarnya sih salah satu yang kita gerakkan dan yang kita mampu adalah menggaji guru-guru ngaji, yang ada di mushola dan masjid di Bekasi dan Depok agar apa? Anak-anak itu punya ilmu agama dengan dasar yang baik karena ilmu itu pasti akan bersinergi dengan adab dan akhlak," paparnya.

BACA JUGA: