HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Masayu Anastasia dan Lembu Cerai, Anak Mendadak Jadi Introvert

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |14:12 WIB
Masayu Anastasia dan Lembu Cerai, Anak Mendadak Jadi Introvert
Perceraian Masayu Anastasia bikin anak jadi introvert (Foto: IG Masayu)
JAKARTA - Perceraian Masayu Anastasia dan Lembu pada tahun 2016 ternyata menyisakan luka bagi putrinya, Samara. Meski saat ini mereka kompak untuk membesarkan Samara bersama, putrinya itu ternyata sempat berubah menjadi sosok yang introvert. Samara cenderung lebih pendiam, tak seceria biasanya

"Samara itu dulu anak yang ceria suka ngelucu ya sama lah kayak bapaknya ketika pas lagi proses itu dia berubah menjadi anak yang introvert," ujar Masayu dikutip dari kanal YouTube Melaney Ricardo, Selasa (30/1/2024).

Masayu Anastasia dan Lembu Cerai, Anak Mendadak Jadi Introvert

Saat proses perceraian berlangsung, Samara yang belum genap berusia 5 tahun itu sempat kebingungan dengan apa yang terjadi dengan kedua orangtuanya hingga menanyakan kepada pengasuhnya. Pertanyaan Samara pun membuat Masayu bersedih. Saat menceritakan kejadian itu kepada Melaney, Masayu tak kuasa menahan tangis.

"Dia pernah ngomong sama mbaknya 'teman-teman aku di sekolah Papa Mamanya enggak ada yang pisah, aku pisah' pas gue dengar itu nangis gue. Udah dalam proses ya saat itu akhirnya ya udah mau gak mau," sambungnya.

Masayu semakin merasa hancur ketika pertanyaan yang paling dihindarinya terlontar dari mulut Samara mengenai pernikahannya dan Lembu.

"Pas lagi proses itu akhirnya dia yang dia tiba-tiba datang ke kamar gue karena gue pisah kamar. Dia nanya pertanyaan yang paling menakutkan 'Ceces sama Babuy masih nikah apa enggak'. Gue yang tadi mau ngambil baju mau pergi langsung diem," ungkapnya.

Masayu semula ingin menutupi proses perceraian yang sedang dijalani. Namun, dia tak ingin menyakiti hati anaknya semakin dalam karena merasa dibohongi. Masayu memilih untuk berkata jujur mengenai perceraiannya.

"Kalau misalkan gue jawab gua masih berarti gua bohong, anak gua pasti akan benci sama gue akhirnya gua saat itu memutuskan ya gua harus ngomong yang sejujurnya walaupun Lembu waktu itu tidak setuju dengan dengan keputusan gue," sambungnya.

