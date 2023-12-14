Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Lembu Clubeighties, Mantan Suami Masayu Anastasia

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |07:38 WIB
Biodata dan Agama Lembu Clubeighties, Mantan Suami Masayu Anastasia
Biodata dan Agama Lembu Wiworo Jati (Foto: IG Lembu)
A
A
A

JAKARTA - Biodata dan agama Lembu Cluebeighties menarik untuk dikulik. Pasalnya terungkap kabar perceraiannya dengan sang mantan istri, Masayu Anastasia.

Perceraian keduanya ternyata tidak dikarenakan adanya orang ketiga, melainkan sikap Lembu yang sudah mulai tidak perhatian kepada Masayu Anastasia. Lembu yang sering kali bersikap acuh membuat Masayu tidak tahan.

Seperti apa sosok Lembu? Berikut biodata dan agama Lembu Cluebeighties menghimpun berbagai sumber, Selasa (12/12/23).

Biodata dan Agama Lembu Clubeighties, Mantan Suami Masayu Anastasia

Lembu Wiworo Jati lahir lahir pada tanggal 7 Mei 1976 di Cilacap, Jawa Tengah. Dia lahir dari pasangan Gajah Supardi dan (Almh) Widiastuti. Lembu juga memiliki saudara perempuan bernama Mellok Pujiastuti. Perihal keyakinan, diketahui Lembu memeluk agama Islam.

Ayah satu anak ini sempat menempuh pendidikan di Institut Kesenian Jakarta (IKJ) pada tahun 1995 dan lulus tahun 1998.

Tidak lama setelah lulus, Lembu bersama empat alumni IKJ lainnya yaitu Vincent Ryan Rompies, Cliffton Jesse Rompies, Sukma Perdana Manaf dan Deddy Mahendra Desta membentuk grup band "Clubeighties" atau dikenal sebagai Club 80’s.

Lembu berperan sebagai vokalis, Vincent sebagai basis, Clifton sebagai gitaris, Sukma sebagai keyboardist, dan Desta bermain drum. Sayangnya, Vincent dan Desta hengkang setelah Clubeighties merilis album 80 Kembali.

Selain berkutat di dunia musik, Lembu juga pernah bermain dalam film Banyu Biru (2005) yang disutradarai oleh Teddy Soeriaatmadja. Beberapa film seperti Barbi3 (2008), 1000 Balon (2013), dan 3 Dara (2015) turut mengangkat namanya di industri seni.

Selain itu, Lembu juga sempat bekerja di salah satu perusahaan periklanan dan penyiar. Melansir laman Linkedin-nya, kini Lembu Wiworo Jati berprofesi sebagai Executive Creative Director di Future Creative Network.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
