HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Masayu Anastasia Sudah Kenalkan Pacar ke Keluarga Besar dan Anak

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |10:05 WIB
Masayu Anastasia Sudah Kenalkan Pacar ke Keluarga Besar dan Anak
Masayu Anastasia sudah kenalkan pacar ke keluarga besar dan anak (Foto: Instagram/masayuanastasia)
JAKARTAMasayu Anastasia sudah menyandang status janda selama 8 tahun, usai memutuskan untuk bercerai dari Lembu Wiworo Jati. Kendati begitu, dirinya kini sudah memiliki kekasih baru, yang berprofesi sebagai seorang pengusaha.

Diakui Masayu, hubungannya dengan sang pengusaha sudah berjalan kurang lebih satu tahun lamanya. Namun, hingga saat ini dia masih belum memiliki niat untuk menikah dengan pria yang sosoknya dirahasiakan tersebut.

"Enggak sih belum tahu (rencana menikah)," kata Masayu Anastasia dalam tayangan Pagi Pagi Ambyar.

Dikenalkan oleh sang sahabat, Masayu mengungkapkan sifat kekasihnya yang membuatnya merasa jatuh cinta.

Masayu Anastasia

Masayu Anastasia sudah kenalkan pacar ke keluarga besar dan anak (Foto: Instagram/masayuanastasia)

"Mungkin dewasa kali ya, terus perhatiannya, walaupun posesif tapi ya buat kebaikan," ujar ibu satu anak ini.

Halaman:
1 2
