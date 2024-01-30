Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pakai Baju Couple, Ria Ricis Foto Bareng Mantan di Pernikahan Sarah Keihl

Nafisa Tahira , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |08:17 WIB
Pakai Baju Couple, Ria Ricis Foto Bareng Mantan di Pernikahan Sarah Keihl
Ria Ricis foto bareng mantan (Foto: Instagram/riaricis 1795)
A
A
A

JAKARTA - Ria Ricis menjadi satu dari sekian banyak publik figur yang menjadi bridesmaids di pernikahan Sarah Keihl dan Kilian Potter. Menariknya, kehadiran Ricis bersama Moana tanpa didampingi suaminya, Teuku Ryan, tampak mencuri perhatian netizen.

Pasalnya, Ricis terlihat bertemu kembali dengan sang mantan, Dr Aditya Surya. Bahkan keduanya sempat mengabadikan foto bersama.

Dalam foto yang beredar, Ria Ricis dan Aditya Surya tampil kompak dengan mengenakan kostum yang serasi, mirip seperti baju couple. Ricos sendiri terlihat mengenakan gaun panjang berwarna gold, sedangkan Dr. Adit tampak mengenakan jas dan celana berwarna coklat, dipadukan dengan kemeja putih.

Postingan yang diunggah akun Tiktok @sayangpei, tersebut sontak membuat warganet ramai. Tak sedikit yang menduga bahwa Dr Adit masih memiliki perasaan pada ibu satu anak tersebut.

Ria Ricis dan Dr Adit

Ria Ricis foto bareng mantan (Foto: TikTok/sayangpei)


“Tatapan dari Dr. Adit masih sama kaya dulu, dalam dan tulus banget, kalau ketawa asal sama Ricis lepas banget ketawanya,” tulis akun @diang***.

“Cinta pertama Ria Ricis, waduh bahaya nih ketemu lagi,” ucap akun @riska***.

Akun @veroni*** menambahkan, “Yakinlah ada sosok yang tetap selalu ada dari masa lalu, walaupun status sudah berubah.”

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/33/3164967/ria_ricis_dan_moana-daS5_large.jpg
Baru Umur 3 Tahun, Putri Ria Ricis sudah Jadi Ibu Kos 8 Kamar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158541/ria_ricis-MCka_large.jpg
Ria Ricis Habiskan Dana Rp1 Miliar demi Wujudkan Pesta Ulang Tahun Impian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147633/ria_ricis-c1oa_large.JPG
Ria Ricis Ingin Kuliah S2, tapi Lewat Jalur Beasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3146912/ria_ricis-AzSL_large.jpg
Bukan Menikah, Ria Ricis Ungkap Rencana Masa Depan usai Dipacari Evan DC Music
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145818/oki_setiana_dewi-gmvN_large.jpg
Soal Kedekatan Ria Ricis dan Evan DC Music, Oki Setiana Dewi: Dia Tidak Cerita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145707/ria_ricis-miwY_large.jpg
Punya Pacar Baru, Ria Ricis Tak Ingin Buru-Buru Menikah Lagi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement