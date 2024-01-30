Pakai Baju Couple, Ria Ricis Foto Bareng Mantan di Pernikahan Sarah Keihl

JAKARTA - Ria Ricis menjadi satu dari sekian banyak publik figur yang menjadi bridesmaids di pernikahan Sarah Keihl dan Kilian Potter. Menariknya, kehadiran Ricis bersama Moana tanpa didampingi suaminya, Teuku Ryan, tampak mencuri perhatian netizen.

Pasalnya, Ricis terlihat bertemu kembali dengan sang mantan, Dr Aditya Surya. Bahkan keduanya sempat mengabadikan foto bersama.

Dalam foto yang beredar, Ria Ricis dan Aditya Surya tampil kompak dengan mengenakan kostum yang serasi, mirip seperti baju couple. Ricos sendiri terlihat mengenakan gaun panjang berwarna gold, sedangkan Dr. Adit tampak mengenakan jas dan celana berwarna coklat, dipadukan dengan kemeja putih.

Postingan yang diunggah akun Tiktok @sayangpei, tersebut sontak membuat warganet ramai. Tak sedikit yang menduga bahwa Dr Adit masih memiliki perasaan pada ibu satu anak tersebut.

Ria Ricis foto bareng mantan (Foto: TikTok/sayangpei)





“Tatapan dari Dr. Adit masih sama kaya dulu, dalam dan tulus banget, kalau ketawa asal sama Ricis lepas banget ketawanya,” tulis akun @diang***.

“Cinta pertama Ria Ricis, waduh bahaya nih ketemu lagi,” ucap akun @riska***.

Akun @veroni*** menambahkan, “Yakinlah ada sosok yang tetap selalu ada dari masa lalu, walaupun status sudah berubah.”

(van)