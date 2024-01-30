Andrew Andhika Umumkan Kehamilan Kedua Sang Istri

JAKARTA - Aktor Andrew Andika membawa kabar bahagia. Dia dan sang istri, Tengku Dewi Putri, tengah menanti kelahiran anak kedua mereka dalam waktu dekat.

Kabar bahagia tersebut, diumumkan pasangan ini lewat akun Instagram masing-masing, pada 29 Januari 2023. “Special announcement! Baby number two is coming,” ujar Tengku Dewi Putri.

Dalam lanjutan unggahannya, sang selebgram merasa sangat bersyukur bisa membagikan kabar bahagia tersebut kepada 1,1 juta follower-nya di Instagram. “Minta doanya ya teman-teman semua, agar dilancarkan kehamilanku sampai persalinan nanti.”

Kabar bahagia serupa, juga dibagikan Andrew Andika lewat akun Instagram pribadinya. “It’s gonna be a good year (Ini akan menjadi tahun yang baik),” kata aktor 36 tahun tersebut dalam caption unggahannya.

Bersama dengan pengumuman tersebut, Andrew Andika dan Tengku Dewi Putri mengunggah foto-foto kebersamaan mereka dan potret USG calon bayi mereka.

Unggahan pasangan ini kemudian dipenuhi ucapan selamat dari sesama rekan artis dan penggemar mereka. “Wahh, congrats man,” ujar Miller Khan di kolom komentar.

“Kembar ya? Alhamdulillah,” kata Rifky Balweel. Komentar sang aktor langsung dibantah Andrew dengan menuliskan, “Enggak dong. Satu saja ah. Ditunggu kakak Rifky (punya anak kembar) ya.”