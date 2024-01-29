Thariq Halilintar Dapat Hadiah Jam Tangan Mewah Seharga Mobil dari Aaliyah Massaid

JAKARTA - Thariq Halilintar genap berusia 25 tahun pada hari ini, Senin (29/1/2024). Di momen spesial ini, adik ipar Aurel Hermansyah itu mendapat banyak kejutan dari orang-orang terkasih, termasuk Aaliyah Massaid.

Diketahui, Aaliyah turut hadir dan memberikan kue ulang tahun untuk kekasih hatinya ini. Lewat Insta Story-nya, putri Reza Artamevia itu juga menuliskan pesan manis untuk Thariq.

“25 harapan untuk hari ulang tahunnya, selamat ulang tahun,” tulis Aaliyah Senin (29/1/2024).

Tak sampai di situ, Aaliyah juga memberikan kado spesial untuk Thariq Halilintar. Tak tanggung-tanggung, hadiah tersebut merupakan jam tangan mewah keluaran brand ternama, Cartier.

Thariq Halilintar dapat jam tangan mewah dari Aaliyah Massaid (Foto: Berrys Jewellers)





Nampak momen Thariq membuka kotak jam berwarna merah ini dan begitu bahagia saat mendapatkan jam tangan tersebut.

Melansir situs Berrys Jewellers, jam Cartier ini merupakan seri Santos de Cartier Large dengan tampilan yang memukau. Jam ini memiliki strap besi berwarna silver dengan bagian dalam jamnya berwarna biru.

BACA JUGA: Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Diprediksi Bakal Putus jika Tak Menikah Tahun Ini

Tak cuma mewah, jam tangan ini juga terlihat gagah dan mempesona. Reaksi Thariq Halilintar pun terlihat begitu bahagia bahkan langsung mencium tangan Aaliyah.

Harga jam tangan mewah keluaran Cartier yang jadi kado ulang tahun Thariq Halilintar ini memiliki harga yang fantastis. Jam tersebut dibanderol seharga £6166 di situs Berrys Jewellers atau setara dengan Rp119 juta.