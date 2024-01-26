Advertisement
Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Diprediksi Bakal Putus jika Tak Menikah Tahun Ini

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |19:15 WIB
Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Diprediksi Bakal Putus jika Tak Menikah Tahun Ini
Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid diprediksi bakal putus jika tak menikah tahun ini. (Foto: Instagram/@thariqhalilintar)
JAKARTA - Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid berpotensi menikah tahun 2024. Namun ahli tarot Denny Darko memprediksi, hubungan mereka bisa berakhir jika tidak menikah tahun ini.

“Semua dimulai setelah Aaliyah pulang umrah kemarin. Kalau nanti dia berhijab di bulan Ramadhan, maka kita akan melihat pernikahan mereka di tahun ini,” katanya dikutip dari channel YouTube Denny Darko, pada Jumat (26/1/2024). 

Namun jika Aaliyah Massaid tak berhijab, Denny memprediksi pernikahan Thariq Halilintar dan putri bungsu Reza Artamevia itu akan sulit terealisasi. “Jika sulit, maka mereka pasti akan berpisah,” katanya lagi. 

Denny Darko melihat, keputusan Aaliyah menjalani ibadah umrah pertengahan Januari silam merupakan sebuah pembuktian dirinya ingin menjadi pribadi lebih baik untuk bisa masuk ke keluarga Halilintar. 

Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid diprediksi bakal putus jika tak menikah tahun ini. (Foto: Instagram/@thariqhalilintar)

“Tapi pembuktian itu sebenarnya tidak cukup. Karena mereka ini perlu waktu untuk sering bersama. Dan saya melihat, mereka butuh pembuktian yang lebih lagi,” tuturnya menambahkan. 

Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid, menurut Denny Darko, diuntungkan dengan dukungan penuh keluarga dari kedua belah pihak. Hal ini berbeda dari hubungan Thariq sebelumnya dengan Fuji. 

Salah satu alasan tak ada pertentangan dari keluarga, menurut Denny, karena Gen Halilintar sudah beberapa kali bertemu dengan Aaliyah. Hal ini sangat berbeda saat Thariq masih berpacaran dengan Fuji. 

Kedekatan itulah yang menurut Denny Darko membuat keluarga Halilintar sedikit ‘mendesak’ Thariq untuk segera menikahi Aaliyah. “Apalagi kan keluarga Halilintar tidak menyetujui konsep pacaran dalam sebuah hubungan,” katanya.

1 2
