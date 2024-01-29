Advertisement
MOVIE

Xiumin EXO Comeback Main Drama Lewat Restaurant Heo

Java Astira Sagitri , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |11:56 WIB
Xiumin EXO <i>Comeback</i> Main Drama Lewat <i>Restaurant Heo</i>
Xiumin EXO comeback main drama lewat Restaurant Heo. (Foto: SM Entertainment)
SEOUL - Xiumin EXO akan segera kembali berakting di layar kaca. Dia akan beradu akting dengan Exy ‘WJSN’, Lee Soo Min, dan Lee Sae On dalam drama baru berjudul Restaurant Heo

Mengawinkan genre komedi, romantis, dan fantasi, Restaurant Heo bercerita tentang Heo Gyun, seorang pria dari era Dinasti Joseon yang melakukan perjalanan waktu ke masa depan dan membuka sebuah restoran.

Heo Gyun -yang diperankan oleh Xiumin EXO- mengklaim dirinya seorang jenius karena kemampuan menulisnya. Dia digambarkan penuh dengan keingintahuan dan selalu mempertanyakan segala sesuatu. 

Namun orang-orang yang membencinya bersiasat menjatuhkannya dan membuat Heo Gyun diasingkan. Dia berusaha keras melarikan diri dari pengasingan setelah mendengar tujuh temannya dibunuh karena dituduh melakukan pengkhianatan.

 Xiumin EXO comeback main drama lewat Restaurant Heo. (Foto: W)

Exy ‘WJSN’ akan berperan sebagai Eun Sil, putri seorang koki restoran. Seperti ibunya, dia menilai, membuka restoran yang menawarkan makanan rumahan tidak akan membuatnya kaya. 

Meski begitu, Eun Sil adalah pribadi yang tidak menyukai ketidakadilan dan berusaha untuk berlaku apa adanya. Suatu hari, dia bertemu Heo Gyun yang tiba-tiba muncul di depan restoran orangtuanya seperti gelandangan.

Lee Sae On berperan sebagai Lee Yi Cheom, karakter ambisius dari masa lalu yang selalu mewujudkan apapun yang diinginkannya. Dia juga akan berperan sebagai Lee Hyuk, pria termuda pemegang gelar Korean Master. 

Sementara aktris Lee Soo Min akan berperan sebagai si cantik Mae Chang, seorang seniman Joseon yang dikenal temperamen. Dia juga akan berperan sebagai Jung Mi Sol, mantan artis cilik yang membintangi banyak iklan.

