Miss Indonesia Audrey Vanessa Rilis Lagu Baru, Break The Silence

JAKARTA - Miss Indonesia 2022, Audrey Vanessa merilis single terbarunya berjudul Break The Silence. Video klip lagu tersebut telah dirilis HITS Records lewat channel YouTube resminya sejak 26 Januari silam.

Lagu yang diproduseri Raymondo Hansiever itu, sesuai dengan kampanye Audrey dalam memerangi kasus kekerasan seksual yang digaungkannya sejak tahun 2023. Hal tersebut ditunjukkannya lewat lirik di dalamnya.

Melalui lagu Break The Silence, Audrey Vanessa mengajak para korban kekerasan seksual untuk melawan rasa takut, berjuang mengungkap kebenaran, serta bangkit dari keterpurukan.

Video klip lagu tersebut dibuka dengan penampilan Audrey dalam nuansa hitam putih nan dramatis. Dia beradu akting dengan beberapa anak untuk mewakili pesan yang ingin disampaikan dalam video klip musik tersebut.

Menggunakan lirik berbahasa Inggris, video klip Break The Silence sukses mencuri perhatian penikmat musik Tanah Air dan ditonton lebih dari 2.700 kali dalam 24 jam. Warganet pun ramai memberikan dukungan untuk karya terbaru Audrey.

“Keren, kaya lagu lagu Disney. Tapi pesannya menyentuh banget. Sukses untuk Audrey jelang kompetisi Miss World di India. Semoga membuahkan hasil terbaik untuk Indonesia,” kata seorang warganet.

Lainnya mengungkapkan, “Baru tahu kalau Audrey Vanessa ternyata memiliki suara yang merdu. Mana dia pintar menciptakan lagu. Hebat!” Warganet lain menambahkan, “Sumpah, lagunya enak banget.”

Berikut lirik lagu Break The Silence dari Audrey Vanessa selengkapnya.