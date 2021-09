JAKARTA- Lagu berjudul Fall Into Place adalah lagu/single pertama Alya Nurshabrina, Miss Indonesia 2018, sekaligus mengawali karirnya sebagai vokalis. Dengan nuansa easy-listening, lagu ini bercerita tentang bagaimana seseorang berusaha untuk menenangkan diri dan meyakinkan diri bahwa semua akan baik-baik saja pada akhirnya.

“its okay not to be okay, yang penting bagaimana kita bisa kembali optimis dan back on track untuk mencapai semua goals diri kita. Karena sangatlah penting menjadi orang yang positif” terang alya.

Bersamaan dengan single ini yang menjadi karya pertama di dunia musik, Fall Into Place juga merupakan langkah pertama Alya sebagai penulis lagu. Lirik lagu ini telah ditulis dari sejak 2018, pada saat Alya masih sedang mempersiapkan diri untuk berlomba di Miss World 2018, sebagaibentuk curahan suara hatinya yang sedang berusaha keras untuk melakukan yang terbaik.

Tak hanya berkaca dari pengalaman pribadi, Alya juga mendeskripsikan momen keraguan dan kecemasan dalam lagunya, sebagai refleksi bahwa perasaan tersebut merupakan kenyataan yang semua orang lalui sehari-hari, serta normal saja untuk melalui momen-momen seperti itu.

Pesan tersebut kemudian di lengkapi dengan rangkaian kata-kata positif agar bisa memberi motivasi atau semangat bagi siapapun yang mendengar lagunya. Awalnya, tulisan Fall Into Place hanya berupa puisi, sebab menulis puisi adalah salah satu hobi yang Alya geluti. Meski begitu, selang beberapa tahun setelah tulisan tersebut selesai, Alya yang semakin giat belajar dan berlatih vokal turut bereksperimen dengan musik, sehingga akhirnya membuahkan nada-nada yang cocok dengan puisi-puisinya. Setelah berkolaborasi dengan produser Ikki Witjaksono, atau CVX, akhirnya lagu Fall Into Place lahir. Pada video musik resmi Fall Into Place, Alya menggambarkan berbagai contoh suasana ketika perasaannya dipenuhi dengan kecemasan, kemudian berdansa dan bernyanyi sebagai bentuk usahanya dalam melawan berbagai kecemasan tersebut. Pembuatan video musik dilakukan bersama Wira Prihanto dan Andreas Hasler di rumah Alya, dengan set yang sederhana dan ditemani kucing peliharaan Alya pula. Alya berharap agar kedepannya, Fall Into Place dapat terus menemani pendengar selama melalui masa-masa sulit, demi tetap terus berusaha dan berjuang hingga akhir; hingga semua tiba di tempat yang semestinya.