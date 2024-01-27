Ammar Zoni Curhat ke Revaldo saat Jalani Rehabilitasi Narkoba Bersama

JAKARTA - Revaldo dan Ammar Zoni ternyata pernah menjalani rehabilitasi bersama usai ditangkap karena kasus penyalahgunaan narkoba. Diketahui, Revaldo terbukti menjadi pengguna pada Januari 2023 sedangkan Ammar Zoni pada bulan Maret di tahun yang sama.

Dihadapan awak media, bintang film 30 Hari Mencari Cinta ini mengaku sempat bertemu dengan Ammar Zoni saat menjalani rehabilitasi. Keduanya pun sempat berbagi cerita bersama.

Akan tetapi, Revaldo mengaku tidak ingin ikut campur terlalu dalam dengan apa yang dialami oleh suami Irish Bella itu.

"Gue ketemu sih sama dia dan saling berbagi sama dia tapi emang masalah dia cuman dia doang yang bisa selesein dan itu semua kan balik lagi ke pilihan masing-masing," ujar Revaldo di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Ammar Zoni curhat ke Revaldo saat jalani rehabilitasi bersama (Foto: Instagram/revaldo.f.s.p)

Revaldo juga mengungkap bahwa Ammar sempat curhat kepadanya. Sayang, ia enggan mengungkap pembicaraan apa yang dibahas oleh Ammar.