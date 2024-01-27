Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Revaldo Siap Main Film Lagi Usai 1 Tahun Jalani Rehabilitasi Narkoba

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |12:05 WIB
Revaldo Siap Main Film Lagi Usai 1 Tahun Jalani Rehabilitasi Narkoba
Revaldo siap main film lagi usai 1 tahun jalani rehabilitasi narkoba (Foto: Instagram/revaldo.f.s.p)
JAKARTA - Aktor Revaldo telah menyelesaikan masa rehabilitasinya di Lido, Sukabumi, usai terjerat kasus narkoba untuk yang ketiga kalinya. Ia diketahui telah kurang lebih satu tahun menjalani rehab, setelah ditangkap di sebuah apartemen kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada 11 Januari 2023.

Usai menjalani masa rehabilitasi, Revaldo berharap hari-harinya bisa diisi dengan kegiatan yang bermanfaat. Salah satunya dengan terus berkarya di dunia seni peran yang telah melambungkan namanya.

Pria 41 tahun ini bahkan ingin berdedikasi dengan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya.

"Lebih banyak berkarya kali yaa, terus lebih totalitas sama kerjaan dan proyek yang mendatang," ujar Revaldo di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (26/1/2024).

Meski sudah 20 tahun berkecimpung di dunia seni peran, bintang film 30 Hari Mencari Cinta itu mengaku masih ingin menantang dirinya untuk memerankan karakter yang belum pernah diperankannya.

Revaldo

Revaldo siap main film lagi usai 1 tahun jalani rehabilitasi narkoba (Foto: Okezone)

"Banyak yang belum kesampaian kan, gue mau main di film bagus yang bener-bener bagus. Udah sih syukurnya dapat film bagus tapi gue pengen yang karakternya tuh lebih menantang lagi yang karakternya bisa gue mainin, ya yang lebih menarik untuk dilakukan," sambungnya.

Mengenai kehidupannya saat tersandung kasus narkoba, Revaldo mengaku menjalani rehabilitasi sampai tuntas hingga dirinya dinyatakan bersih dari narkoba.

"Iya gue di Lido, itu asli gue jalanin program full sampai kelar," ungkapnya.

Revaldo mengaku dirinya bisa terlepas dari pengaruh obat-obatan terlarang berkat dukungan orang-orang disekelilingnya. Dia bersyukur banyak orang yang membantunya selama berada di tempat rehabilitasi, hingga mereka masih menjalin komunikasi dengan dirinya sampai saat ini.

