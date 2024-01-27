Perjalanan Channel Aletha Abew dari Hobi Sampai Cuan Lewat Konten Traveling dan Camping

JAKARTA - Dibalik YouTube channel milik Putra Persada Wayugiguna atau yang lebih dikenal dengan nama Aletha Abew, terdapat cerita perjalanannya yang menarik untuk disimak ketika dirinya memulai langkah awal menjadi seorang konten kreator. Putra merupakan konten kreator asal Bekasi.

Dirinya mengaku memulai langkah awalnya sebagai konten kreator dikarenakan kegemarannya dalam membuat video dan melakukan traveling sekaligus camping bersama keluarga.

“Memang awalnya hobi aja dalam membuat video dan traveling jadi awalnya saya membuat konten seputar traveling ke berbagai tempat. Ketika anak saya mulai sekolah, keterbatasan waktu dalam membuat konten di luar rumah mendorong ide membuat drama di dalam rumah”, jelas Putra.

Menjadi kreator pada bulan November 2021, channel Aletha mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama pada platform YouTube Shorts.

“Alhamdulillah perkembangan channel nya tergolong cepat khususnya di YouTube Shorts, baru memulai fokus sekitar 9 bulan yang lalu sampai-sampai sudah mendapatkan 110 Juta viewers. Menurut saya itu cepat sekali tapi hanya pada video Shorts aja yang banyak viewers-nya, sekarang sedang berusaha untuk membuat video panjang yang lebih banyak dan lebih menarik lagi”, jelas Putra.

Dibalik nama “Aletha Abew” ternyata nama tersebut diambil dari nama anak keduanya. Mengusung tema konten keluarga, ternyata Putra mengaku mengalami banyak hambatan dikala membuat konten.

“Karna konten keluarga yang dijadikan fokus utama dalam setiap kontennya, seringkali terhambat juga karena mood dari anak-anak yang belum stabil dan karena itu juga nggak mungkin untuk memaksa. Lalu cara mengatasi hal tersebut biasanya sudah terlebih dahulu melakukan stok ide konten yang dibuat tanpa adanya anak-anak agar tetap berjalan konten-kontennya”, jelas Putra.

Mendapat banyak inspirasi dari konten-konten Tresno Tipe-X, yang menurutnya merupakan seorang kreator yang mampu memberikan dasar-dasar pengetahuan mengenai personal branding dan pembuatan konten yang menarik untuk ditonton. Putra mengaku menggunakan strategi tertentu untuk terus tetap produktif menghasilkan konten.

“Dengan memperhatikan tren-tren yang sedang viral aja, kemudian dikemas dengan pembawaan dan ciri khas dari kita sudah menjadi pembeda yang pastinya menarik para viewers dari konten-konten yang ada”, jelas Putra.