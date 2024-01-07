Irfan Ghafur dan Para Kreator Timur Dorong Konten Kreatif di Indonesia Timur

JAKARTA - Irfan Ghafur, merupakan seorang konten kreator asal Samarinda, Kalimantan Timur, yang berhasil menghibur jutaan penonton melalui konten-kontennya yang kreatif sekaligus lucu.

Irfan menjadi sosok kreator komedi yang sering berseliweran di media sosial berkat konten komedi yang mampu menarik perhatian penonton. Dirinya mengaku mengawali perjalanan kreatifnya pada tahun 2015 dengan berkarir sebagai stand-up comedy.

“Awalnya aku tertarik menjadi konten kreator itu sebenarnya, dari background aku dulu seorang stand-up comedy. Nggak adanya tempat untuk menyalurkan ide karena minimnya tempat latihan atau open mic, sampai aku tau YouTube, sejak saat itu aku mulai sering mengekspresikan berbagai ide-ide di platform tersebut,” jelas Irfan.

Seiring berjalannya waktu, konten dari Irfan sendiri mulai berubah-ubah dari konten prank sampai ke sketsa komedi.

“Dengan konten prank yang aku lakuin, aku ngerasa capek kurang lebih, karena harus nyari-nyari ke tempat umum, terus ngeliat reaksi dari orang-orang. Kalau nggak dapet videonya yang oke, ya nggak bisa dipake. Sampai akhirnya aku nemuin gimana caranya tetap berkomedi tanpa konsep prank ke pure konsep sketsa komedi gitu,” jelas Irfan.

Perjalanan Irfan sendiri dalam dunia konten kreatif tidak selalu mulus. Mulai dari awalnya menghadapi kesulitan dalam mendapatkan viewers dan juga likes.

“Kalau yang aku alamin sebagai seorang konten kreator, apalagi di komedi ya, paling pertama udah pasti kita tuh kayak kehabisan ide aja udah. Karena makin kesini aku lihat konten-konten tuh makin banyak formatnya, makin banyak yang lebih kocak-kocak juga. Jadi hal-hal seperti itu yang bikin aku setiap hari akhirnya mikir, gimana nih caranya biar bisa upload lagi, gimana nih caranya biar konten ku bisa kelihatan lucu, tapi juga beda untuk dilihat sama orang-orang,” jelas Irfan.