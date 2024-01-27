Advertisement
Christi Tjahjanto dan Fransisca MCI Season 6 Resmi Menikah

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |11:05 WIB
Christi Tjahjanto dan Fransisca MCI Season 6 Resmi Menikah
Christi Tjahjanto dan Fransisca MCI 6 resmi menikah (Foto: Muhamad Fadli/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ajang Master Chef Indonesia ternyata tidak hanya melahirkan bakat unggul di bidang kuliner. Pasalnya ada peserta yang justru menemukan jodohnya dari ajang tersebut.

Ya, Christi Tjahjanto dan Fransisca yang merupakan peserta di ajang Master Chef Indonesia (MCI) season 6 akhirnya resmi menikah pada hari ini, Sabtu (27/1/2024). Acara pemberkatan pernikahan Christi Tjahjanto dan Fransisca itu berlangsung di Gereja Stella Maris, Pluit, Jakarta Utara.

Pendeta yang memimpin acara pemberkatan tersebut lantas menanyakan kesiapan Christo untuk mempersunting Sisca sebagai istri. Christo pun dengan tegas dan tanpa ragu bersedia untuk menjalin hubungan pernikahan sehidup-semati dengan Sisca.

"Christo dan Sisca, sungguhkah kalian dengan hati yang bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini?," tanya Pendeta.

Christi Tjahjanto dan Fransisca MCI 6

Christi Tjahjanto dan Fransisca MCI 6 resmi menikah (Foto: Muhamad Fadli/MPI)


"Ya, sungguh dengan bebas dan tulus Ikhlas," jawab Christo tegas.

Kemudian, Christo dan Sisca masing-masing mengucapkan janji mempelai yang menyatakan keduanya siap menjalani hubungan sehidup-semati.

"Saya, Christo Tjahjanto memilih engkau Fransisca menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi & menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya berjanji akan menjadi Ayah yang baik, bagi anak-anak yang dianugerahkan Tuhan kepada kita," ujar Christo.

Sisca pun menyatakan janji, "Saya, Fransisca memilih engkau Christo Gjahjanto menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi & menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya berjanji akan menjadi Ibu yang baik, bagi anak-anak yang dianugerahkan Tuhan kepada kita."

