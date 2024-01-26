Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aura Kasih Berendam di Onsen Pakai Handuk, Netizen Berebut Jadi Kameramen

Muhamad Abiet Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |16:24 WIB
Aura Kasih Berendam di Onsen Pakai Handuk, Netizen Berebut Jadi Kameramen
Aura Kasih berendam di onsen pakai handuk, netizen berebut jadi kameramen. (Foto: Instagram/@aurakasih)
A
A
A

JAKARTAAura Kasih membuat warganet ricuh setelah membagikan videonya berendam di onsen (tempat berendam air panas khas Jepang). Belum lama ini, dia diketahui bertolak ke Jepang untuk liburan. 

Dalam video yang dibagikannya di Instagram, ibu satu anak tersebut terlihat memasuki onsen dalam balutan handuk berwarna coklat. Menariknya, kolam air panas itu menawarkan pemandangan perbukitan yang tertutup hamparan salju. 

Aura Kasih kemudian memasuki kolam perlahan dan menikmati waktunya berendam sambil menatap perbukitan. Bersama video itu, dia menuliskan, “🌸🌸🌸🌸🌸🌸 (video ini diambil di luar jam operasional onsen).” 

Unggahan tersebut kemudian ramai dikomentari warganet yang berebut ingin menjadi kameramen sang aktris. “Duh gusti, pengin jadi kameramennya deh,” kata akun @am***hen***. Akun @iw***_aveir*** menambahkan, “Info lowker kameramen dong.”

 Aura Kasih berendam di onsen. (Foto: Instagram/@aurakasih)

“Lagi memantau like-an suami gue,” tulis akun @c*t*a_**n*n*h***. Akun @m.*iz*ia*a* dalam komentarnya menambahkan, “Janda bukan sembarang janda.” 

Tak hanya menikmati berendam air panas, Aura Kasih yang berlibur bersama sang putri tampak menikmati salju di Jepang. Dia mengaku, menikmati hobi baru bermain ski. “Menjajal sesuatu yang baru dan menikmati hidup selagi bisa,” katanya.*

(SIS)

