Respons Atta Halilintar Usai Suaranya Diedit untuk Promosi Judi Online

JAKARTA - Teknologi AI belakangan ini cukup viral di media sosial. Akan tetapi, sejumlah orang yang tidak bertanggung jawab memilih untuk menyalahgunakan teknologi tersebut.

Salah satu publik figur yang terkena imbasnya ialah Atta Halilintar. Pasalnya, suara dari suami dari Aurel Hermansyah ini sengaja di edit dan digunakan untuk mempromosikan judi online oleh oknum tidak bertanggung jawab, hingga ia pun mengecam keras tindakan tersebut.

"Menurut aku itu nggak boleh disalahgunakan ya adanya teknologi ini (AI)," ujar Atta Halilintar dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Kamis (18/1/2024).

Menurut Atta, hal yang dilakukan oleh oknum tersebut sangatlah membahayakan. Apalagi oknu tersebut sengaja mengubah suara hingga dapat menimbulkan perspektif negatif melalui teknologi AI.

Respons Atta Halilintar suaranya diedit untuk promosi judi online (Foto: Instagram/attahalilintar)





"Dengan adanya AI ini kan bisa malsuin suara orang, bisa malsuin wajah juga," ucap Atta Halilintar menambahkan.

"Pernah aku lihat juga orang ngomong Bahasa Indonesia tiba-tiba diganti bahasa apa atau konteksnya tadinya ngomongin tentang apa jadi tentang yang lain, menurut aku ini bahaya juga sih," tambahnya.

Atta pun mengaku akan lebih hati-hati terkait fenomena suaranya diubah untuk promosi judi online.

"Saya akan coba lebih berhati-hati dan saya akan coba mempelajari apa yang terjadi," tutur Atta Halilintar.