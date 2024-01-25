Respons Atta Halilintar Usai Rumahnya Disebut Berharga Rp25 Miliar

JAKARTA - Atta Halilintar enggan berkomentar banyak soal rumah mewahnya. Padahal rumah yang akan segera ditempatinya tersebut dikabarkan memiliki harga hingga Rp25 miliar, mengingat ada cukup banyak fasilitas-fasilitas mewah di sana.

Saat ditanya awak media, Atta Halilintar berkali-kali tak memberikan statement apapun. Bahkan ia mengaku tak mengetahui masalah tersebut.

"Nggak tau, nggak tau," ujar Atta Halilintar secara singkat saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan Kamis (25/1/2024).

Meski tidak menjawab soal harga rumah barunya, Atta Halilintar justru menyinggung soal kejanggalan yang terjadi di kediamannya. Sebab, ART-nya mendadak mengalami kesurupan.

Respons Atta Halilintar usai rumahnya disebut berharga Rp25 miliar (Foto: Instagram/attahalilintar)





Meski begitu, Atta mengatakan kalau kondisi ART-nya telah membaik setelah menjalani rukiah beberapa waktu lalu.

"Gimana maksudnya. namanya rumah baru harus di rukiah dulu, tapi mungkin pas didoain ada ART yang sensitif," ucap Atta Halilintar.

"(Sekarang) lebih tenang, lebih kaya ada yang ngejaga itu rukiah itu untuk membentengi juga kan," tambahnya.

Bukan hanya ART, suami Aurel Hermansyah ini juga menceritakan bahwa kejadian aneh pun pernah dialami sopir pribadinya. Tetapi sekarang kondisi rumahnya semakin membaik, sehingga ia berharap agar kediaman barunya itu dapat membawa berkah untuk keluarganya.