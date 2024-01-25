Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Respons Atta Halilintar Usai Rumahnya Disebut Berharga Rp25 Miliar

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |22:45 WIB
Respons Atta Halilintar Usai Rumahnya Disebut Berharga Rp25 Miliar
Respons Atta Halilintar usai rumahnya disebut berharga Rp25 miliar (Foto: Instagram/attahalilintar)
A
A
A

JAKARTA - Atta Halilintar enggan berkomentar banyak soal rumah mewahnya. Padahal rumah yang akan segera ditempatinya tersebut dikabarkan memiliki harga hingga Rp25 miliar, mengingat ada cukup banyak fasilitas-fasilitas mewah di sana.

Saat ditanya awak media, Atta Halilintar berkali-kali tak memberikan statement apapun. Bahkan ia mengaku tak mengetahui masalah tersebut.

"Nggak tau, nggak tau," ujar Atta Halilintar secara singkat saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan Kamis (25/1/2024).

Meski tidak menjawab soal harga rumah barunya, Atta Halilintar justru menyinggung soal kejanggalan yang terjadi di kediamannya. Sebab, ART-nya mendadak mengalami kesurupan.

Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah

Respons Atta Halilintar usai rumahnya disebut berharga Rp25 miliar (Foto: Instagram/attahalilintar)


Meski begitu, Atta mengatakan kalau kondisi ART-nya telah membaik setelah menjalani rukiah beberapa waktu lalu.

"Gimana maksudnya. namanya rumah baru harus di rukiah dulu, tapi mungkin pas didoain ada ART yang sensitif," ucap Atta Halilintar.

"(Sekarang) lebih tenang, lebih kaya ada yang ngejaga itu rukiah itu untuk membentengi juga kan," tambahnya.

Bukan hanya ART, suami Aurel Hermansyah ini juga menceritakan bahwa kejadian aneh pun pernah dialami sopir pribadinya. Tetapi sekarang kondisi rumahnya semakin membaik, sehingga ia berharap agar kediaman barunya itu dapat membawa berkah untuk keluarganya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/33/3169161/atta_halilintar-X47B_large.jpg
Alasan Atta Halilintar Pindahkan Sekolah Ameena usai Insiden Dibentak Satpam 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/33/3145629/atta_halilintar-wY2j_large.jpg
Intip Momen Atta Halilintar Berkurban di Pelosok NTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3135094/atta_halilintar-Jj2q_large.jpg
Atta Halilintar Ajak Anak SD Main Mini Soccer, Pupuk Calon Atlet Sejak Dini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/03/33/3128121/atta_halilintar_dan_aurel_hermansyah-lRiU_large.jpg
Rayakan Anniversary Pernikahan, Atta Bawa Aurel Honeymoon ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/33/3125997/atta_halilintar-mKxI_large.jpg
Atta Halilintar Girang Timnas Indonesia Menang, Tiru Selebrasi Ole Romeny
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/33/3124408/atta_halilintar-8XVs_large.jpg
Timnas Indonesia Dibantai Australia, Atta Halilintar: Lemes Banget!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement