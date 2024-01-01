Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Vidi Aldiano Rasakan Gempa 7,4 Magnitudo di Jepang

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |19:35 WIB
Vidi Aldiano Rasakan Gempa 7,4 Magnitudo di Jepang
Vidi Aldiano rasakan gempa di Jepang (Foto: Instagram/vidialdiano)
A
A
A

JAKARTAVidi Aldiano ikut merasakan gempa yang terjadi di Jepang. Pelantun Status Palsu ini bahkan mengungkap pengalamannya tersebut di Instagram Storynya

Dalam video, Vidi memerlihatkan dirinya yang tengah makan di salah satu restoran. Kemudian ia merasakan guncangan besar yang melanda kota Tokyo.

Namun, suami Sheila Dara ini justru terheran dengan reaksi orang-orang Jepang. Pasalnya, mereka tidak panik dengan kejadian tersebut, seolah terbiasa.

“Barusan Tokyo gempa gede, terus nih orang depan belakang kanan kiri santuy aja pada ngopi, padahal lampu udah goyang sana-sini,” tulis Vidi, Senin (1/1/2024).

Vidi Aldiano

Vidi Aldiano rasakan gempa di Jepang (Foto: Instagram/vidialdiano)

Vidi pun memerlihatkan suasana di restoran di kawasan Tokyo ini. Benar saja, nampak pengunjung tak panik bahkan tidak berhamburan keluar.

Hal itu membuat Vidi merasa syok, mengingat dirinya yang mengaku cukup panik dan tak terbiasa dengan fenomena alam tersebut.

“Tokyo peeps, ini hari-hari ya buat kalian? Sementara aku mini anxiety, thank you,” tambahnya.

Meski begitu, Vidi pun berusaha untuk tetap tenang. Ia pun tetap melanjutkan kegiatannya di restoran tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/33/3157097/vidi_aldiano-6mWp_large.jpg
Vidi Aldiano Jalani Pengobatan Kanker Lagi di Penang: Kali Ini Lebih Lama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/33/3153600/vidi_aldiano-iqzD_large.jpg
Sempat Kurus karena Kemoterapi, Vidi Aldiano: Gue Insecure Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/33/3153543/vidi_aldiano-Gk5Y_large.jpg
Sempat Kurus karena Kemoterapi, Vidi Aldiano Happy Badannya Mulai Berotot 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/33/3148839/vidi_aldiano-HvFw_large.jpg
Pihak Vidi Aldiano Upayakan Damai dengan Pencipta Lagu Nuansa Bening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/33/3148254/vidi_aldiano-4vm6_large.jpg
Alasan Sebenarnya Vidi Aldiano Hapus Lagu Nuansa Bening dari Platform Musik Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/33/3148038/yakup_hasibuan-aTBs_large.jpg
Yakup Hasibuan Sebut Gugatan Lagu Nuansa Bening Tak Berdasar
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement