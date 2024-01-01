Vidi Aldiano Rasakan Gempa 7,4 Magnitudo di Jepang

JAKARTA - Vidi Aldiano ikut merasakan gempa yang terjadi di Jepang. Pelantun Status Palsu ini bahkan mengungkap pengalamannya tersebut di Instagram Storynya

Dalam video, Vidi memerlihatkan dirinya yang tengah makan di salah satu restoran. Kemudian ia merasakan guncangan besar yang melanda kota Tokyo.

Namun, suami Sheila Dara ini justru terheran dengan reaksi orang-orang Jepang. Pasalnya, mereka tidak panik dengan kejadian tersebut, seolah terbiasa.

“Barusan Tokyo gempa gede, terus nih orang depan belakang kanan kiri santuy aja pada ngopi, padahal lampu udah goyang sana-sini,” tulis Vidi, Senin (1/1/2024).

Vidi Aldiano rasakan gempa di Jepang (Foto: Instagram/vidialdiano)

Vidi pun memerlihatkan suasana di restoran di kawasan Tokyo ini. Benar saja, nampak pengunjung tak panik bahkan tidak berhamburan keluar.

Hal itu membuat Vidi merasa syok, mengingat dirinya yang mengaku cukup panik dan tak terbiasa dengan fenomena alam tersebut.

“Tokyo peeps, ini hari-hari ya buat kalian? Sementara aku mini anxiety, thank you,” tambahnya.

Meski begitu, Vidi pun berusaha untuk tetap tenang. Ia pun tetap melanjutkan kegiatannya di restoran tersebut.