Kesal Aurel Hermansyah Di-bully, Atta Halilintar Seret Pelaku ke Kantor Polisi?

JAKARTA - Aurel Hermansyah tengah jadi sasaran bullyan netizen gara-gara badannya yang semakin berisi pasca melahirkan anak keduanya, Azura.

Atta Halilintar selaku sang suami sudah berkali-kali pasang badan dan membela sang istri.

"Iya namanya suami kita cuma bisa mensupport mendoakan istri berada di samping istri ya," kata Atta Halilintar dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Selasa (9/1/2024).

"Alhamdulillah istri saya namanya manusia pasti kalau udah punya anak begitu (badannya berisi)" sambung Atta Halilintar.

Mirisnya lagi, Aurel Hermansyah diolok-olok mirip ibu-ibu PKK oleh seorang wanita yang juga mempunyai anak, dan badannya pun tidak lebih langsing dari Aurel.

"Iya itu yang saya bingung, ibu punya anak, yg buli gak lebih langsing juga," ucap Atta Halilintar keheranan.

Namun Atta Halilintar belum berniat melaporkan si pembully ke polisi meski dirinya juga kesal dengan perbuatan si pembully.

"Ya kalau laporin-laporin sih enggak ada habisnya ya menurutku," tutur Atta Halilintar.

