HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kondisi Terkini Ammar Zoni Setelah Hampir 2 Bulan di Penjara

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |16:35 WIB
Kondisi Terkini Ammar Zoni Setelah Hampir 2 Bulan di Penjara
Kondisi Ammar Zoni setelah hampir 2 bulan di penjara (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Tak terasa Ammar Zoni sudah hampir dua bulan lamanya ditahan di Polres Metro Jakarta Barat. Ia diketahui terseret kasus penyalahgunaan narkoba dan ditangkap pada Rabu, 14 Desember 2023.

Setelah menjalani masa penahanan hampir dua bulan, Aditya Zoni yang baru saja menjenguk kakaknya, membeberkan kondisi suami dari Irish Bella tersebut. Meskipun fisiknya baik-baik saja, tetapi kondisi psikis dan mental Ammar disebut hancur lantaran masalah yang bertubi-tubi datang di kehidupannya.

"Nggak kurusan sih, bagus dong sehat," ujar Aditya Zoni usai menjenguk Ammar Zoni di Polres Metro Jakarta Barat.

Kendati kondisi fisiknya sehat, Aditya mengatakan kalau mata dari Ammar Zoni terlihat bengkak. Pasalnya, ayah dua anak itu belakangan memang tengah dihadapkan dengan masalah yang cukup pelik.

Ammar Zoni

Kondisi Ammar Zoni setelah hampir 2 bulan di penjara (Foto: Instagram/ammarzoni)


Selain karena ditangkap polisi akibat terseret kasus penyalahgunaan narkoba. Ammar diketahui langsung digugat cerai istrinya di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat.

Ditambah lagi, baru-baru ini, ayahnya, Suhendri Zoni Alruvi meninggal dunia pada Sabtu 20 Januari 2024.

Melihat psikis Ammar Zoni benar-benar terguncang, Aditya Zoni pun mengaku akan tetap memberikan dukungan dan kekuatan untuk sang kakak. Mengingat, saat ini Ammar tengah berada dititik terendah hidupnya.

Halaman:
1 2
