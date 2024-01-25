Kesehatan Membaik, Ahyeon Kembali Bergabung dengan BABYMONSTER

SEOUL - Ahyeon resmi kembali bergabung dengan BABYMONSTER, setelah sempat meninggalkan grup tersebut karena alasan kesehatan. Hal itu diumumkan YG Entertainment lewat sebuah video yang dirilis pada 25 Januari 2024.

Dalam video tersebut, Yang Hyun Suk, produser dan pendiri YG Entertainment mengatakan, Ahyeon akan kembali bergabung dengan BABYMONSTER setelah kesehatannya perlahan pulih.

Yang Hyun Suk memastikan, Ahyeon akan terlibat dalam mini album perdana BABYMONSTER yang dirilis musim semi ini. Grup tersebut juga akan merekam ulang dua single perdana mereka tanpa Ahyeon, BATTER UP dan Stuck in the Middle.

Lebih spesifik, Yang Hyun Suk mengatakan, BABYMONSTER akan merilis lagu Stuck in the Middle, pada 1 Februari 2024. Sementara mini album perdana mereka akan dirilis pada April mendatang.

Sementara album penuh perdana grup tersebut dijadwalkan rilis pada musim gugur mendatang, sekitar akhir September hingga awal Desember 2024.*

