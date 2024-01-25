Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Kesehatan Membaik, Ahyeon Kembali Bergabung dengan BABYMONSTER

Nafisa Tahira , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |11:53 WIB
Kesehatan Membaik, Ahyeon Kembali Bergabung dengan BABYMONSTER
Ahyeon gabung kembali dengan BABYMONSTER. (Foto: YG Entertainment)
A
A
A

SEOUL - Ahyeon resmi kembali bergabung dengan BABYMONSTER, setelah sempat meninggalkan grup tersebut karena alasan kesehatan. Hal itu diumumkan YG Entertainment lewat sebuah video yang dirilis pada 25 Januari 2024. 

Dalam video tersebut, Yang Hyun Suk, produser dan pendiri YG Entertainment mengatakan, Ahyeon akan kembali bergabung dengan BABYMONSTER setelah kesehatannya perlahan pulih.

Yang Hyun Suk memastikan, Ahyeon akan terlibat dalam mini album perdana BABYMONSTER yang dirilis musim semi ini. Grup tersebut juga akan merekam ulang dua single perdana mereka tanpa Ahyeon, BATTER UP dan Stuck in the Middle

Lebih spesifik, Yang Hyun Suk mengatakan, BABYMONSTER akan merilis lagu Stuck in the Middle, pada 1 Februari 2024. Sementara mini album perdana mereka akan dirilis pada April mendatang. 

Ahyeon gabung kembali dengan BABYMONSTER. (Foto: YG Entertainment)v

Sementara album penuh perdana grup tersebut dijadwalkan rilis pada musim gugur mendatang, sekitar akhir September hingga awal Desember 2024.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/205/3173705/top_bigbang-RxUs_large.jpg
T.O.P Bakal Rilis Album Solo Akhir Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158190/choi_woo_shik_digaet_bintangi_drama_adaptasi_webtoon_whale_star_the_gyeongseong_mermaid-Gayd_large.jpg
Choi Woo Shik Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon Whale Star: The Gyeongseong Mermaid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/205/3158169/g_dragon-wyYi_large.jpg
Perkiraan Setlist Konser G Dragon di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/206/3156761/blue_dragon_series_awards_2025-qQAI_large.jpeg
Daftar Lengkap Pemenang Blue Dragon Series Awards 2025, When Life Gives You Tangerines Berjaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/205/3151155/konser_stayc-rpkh_large.jpeg
Konser STAYC di Jakarta, Penonton: Gak Mau Pulang, Maunya Digoyang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/33/3130675/sunwoo_the_boyz-2haM_large.jpg
Sunwoo THE BOYZ Dihujat Buntut Kontroversi Sikap Tak Sopan, Agensi Minta Maaf
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement