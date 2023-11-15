Ahyeon Mundur, BABYMONSTER Bakal Debut dengan 6 Personel

SEOUL - Ahyeon resmi mundur dari BABYMONSTER. Dengan begitu, girl group baru asuhan YG Entertainment itu hanya akan debut dengan enam personel yang tersisa: Ruka, Pharita, Asa, Haram, Rora, dan Chiquita.

“Setelah diskusi dengan seksama, Ahyeon tidak akan debut bersama BABYMONSTER karena alasan kesehatan. Dia akan fokus beristirahat untuk memulihkan kesehatannya,” kata YG Entertainment dikutip dari Soompi, pada Kamis (16/11/2023).

Agensi itu menambahkan, “Meski sedih karena Ahyeon harus mundur dari BABYMONSTER, namun keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kesehatan sang artis. Kami berharap, fans terus mendukung Ahnyeon.”

Haram cs akan memulai debutnya pada 27 November 2023. Jadwal itu, sebenarnya mundur dari agenda semula pada September 2023. Alasannya, karena YG membutuhkan lebih banyak waktu untuk memilih lagu debut BABYMONSTER.

BABYMONSTER diketahui sudah merampungkan syuting video musik lagu debut mereka, pada akhir Oktober 2023. Saat ini, YG Entertainment memastikan bahwa semua persiapan debut telah selesai.*

(SIS)