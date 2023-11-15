Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Ahyeon Mundur, BABYMONSTER Bakal Debut dengan 6 Personel

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |02:30 WIB
Ahyeon Mundur, BABYMONSTER Bakal Debut dengan 6 Personel
Ahyeon mundur dari BABYMONSTER. (Foto: YG Entertainment)
A
A
A

SEOUL - Ahyeon resmi mundur dari BABYMONSTER. Dengan begitu, girl group baru asuhan YG Entertainment itu hanya akan debut dengan enam personel yang tersisa: Ruka, Pharita, Asa, Haram, Rora, dan Chiquita. 

“Setelah diskusi dengan seksama, Ahyeon tidak akan debut bersama BABYMONSTER karena alasan kesehatan. Dia akan fokus beristirahat untuk memulihkan kesehatannya,” kata YG Entertainment dikutip dari Soompi, pada Kamis (16/11/2023). 

Agensi itu menambahkan, “Meski sedih karena Ahyeon harus mundur dari BABYMONSTER, namun keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kesehatan sang artis. Kami berharap, fans terus mendukung Ahnyeon.” 

Haram cs akan memulai debutnya pada 27 November 2023. Jadwal itu, sebenarnya mundur dari agenda semula pada September 2023. Alasannya, karena YG membutuhkan lebih banyak waktu untuk memilih lagu debut BABYMONSTER. 

Ahyeon mundur dari BABYMONSTER karena alasan kesehatan. (Foto: YG Entertainment)

BABYMONSTER diketahui sudah merampungkan syuting video musik lagu debut mereka, pada akhir Oktober 2023. Saat ini, YG Entertainment memastikan bahwa semua persiapan debut telah selesai.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/205/3022485/babymonster-bakal-rilis-single-baru-1-juli-2024-IvB1NNTH1P.jpg
BABYMONSTER Bakal Rilis Single Baru 1 Juli 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/18/33/2984636/babymonster-bakal-gelar-tur-fanmeet-di-5-negara-asia-jakarta-masuk-qEzhHs5UIH.JPG
BABYMONSTER Bakal Gelar Tur Fanmeet di 5 Negara Asia, Jakarta Masuk?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/01/205/2930998/babymonster-sukses-pecahkan-rekor-aespa-lewat-mv-batter-up-37Mbwkmawj.JPG
BABYMONSTER Sukses Pecahkan Rekor aespa Lewat MV BATTER UP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/205/2927938/babymonster-debut-lewat-batter-up-warganet-membosankan-xISEiTSdWO.jpg
BABYMONSTER Debut Lewat BATTER UP, Warganet: Membosankan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/10/205/2918043/sempat-ditunda-babymonster-bakal-debut-akhir-november-2023-g01f3hgDeK.jpeg
Sempat Ditunda, BABYMONSTER Bakal Debut Akhir November 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/11/205/2844759/yg-entertainment-umumkan-babymonster-debut-september-2023-pdkCTgLCxe.jpg
YG Entertainment Umumkan BABYMONSTER Debut September 2023
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement