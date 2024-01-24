Advertisement
Gokil, Tiara Andini Pakai Aksesoris Seharga Rp3 M di Video Musik Lagu Ngeluwihi

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |01:02 WIB
JAKARTA - Tiara Andini merilis single terbarunya Ngeluwihi sekaligus video musik yang memperlihatkan penampilan enerjik usai sebelumnya menghebohkan lewat lagu “Flip It Up”. Kedua lagu ini menjadi alter ego Tiara setelah selama ini dikenal sebagai penyanyi dengan lagu-lagu pop ballad yang menjadi andalan.

Runner-up Indonesian Idol X ini kembali menggandeng produser musik asal Korea Selatan, Hyuk Shin, yang juga bekerja sama saat penggarapan lagu Flit It Up.

Dalam video musik tersebut, Tiara tampil enerjik dengan dua tampilan berbeda dimana menjadi representasi dari perpaduan budaya internasional dan Jawa.

Hal ini juga dimunculkan dalam lirik lagunya dimana

memadukan bahasa Inggris dan Jawa. Judul Ngeluwihi sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti melebihi.

Tiara Andini mempertegas nuansa Jawa dalam lagu ini dengan cover artwork di mana dia memakai pakaian tradisional Jawa hasil kolaborasi antara Jember Fashion Carnaval, Lisa Ju, Atara Batik, dan Torenda Indonesia. Tiara sendiri diketahui beberapa kali tampil sebagai model di Jember Fashion Carnaval.

Duo desainer ByAnsoe juga turut andil dalam pakaian yang dikenakan Tiara dalam musik video tersebut. Sementara, untuk fashion director keseluruhan, Tiara Andini menggandeng Rikki Simanjuntak.

Tiara pun berbagi cerita mengenai proses kreatif pembuatan video musik Ngeluwihi dimana Tiara mengenakan gaun dan perhiasan mewah tapi beberapa adegannya terbilang nyeleneh, tak sesuai dengan bajunya yang menggambarkan konsep 'melebihi' itu sendiri.

"Kebetulan di sini ada stylist aku, ada Kak Rikki. Dia yang bantu mempercantik aku di MV dan sekarang.

Kalau kalian notice, di MV aku itu aku ada scene yang lumayan aneh kayak mancing, cuci piring, setrika. Tapi di situ aku pake gaun yang waw, hiasan kuku," ujar Tiara Andini di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Tiara pun membongkar budget fantastis dibalik perhiasan dan aksesoris yang dikenakan dalam adegan itu. Ternyata aksesoris yang dikenakannya seharga 3 Milyar. Tiara pun sempat melempar candaan bahwa dirinya menyesal telah menggunakan aksesoris berharga fantastis itu ketika melakukan adegan mencuci piring.

"Fun fact, kukunya itu dan perhiasan lainnya, ini menurut Kak Riki ya, katanya sih total dari perhiasannya itu sekitar 3M dan aku baru tau itu setelah syuting, padahal udah aku bikin cuci piring, udah aku bikin mancing, ternyata begitu," pungkasnya.

