HOME CELEBRITY MUSIK

Video Musik Ngeluwihi Milik Tiara Andini, Trending 3 di YouTube Music

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |13:00 WIB
Video Musik <i>Ngeluwihi</i> Milik Tiara Andini, Trending 3 di YouTube Music
Video Musik lagu terbaru Tiara Andini trending 3 di YouTube Music (Foto: Instagram/tiaraandini)
A
A
A

JAKARTATiara Andini kembali hadir dengan penampilan enerjik lewat lagu terbarunya, Ngeluwihi. sebelumnya, ia sempat menghebohkan masyarakat lewah lagu “Flip It Up”.

Menariknya, runner-up Indonesian Idol X ini kembali menggandeng produser musik asal Korea Selatan, Hyuk Shin, yang juga bekerja sama saat penggarapan lagu Flit It Up. Video musik lagu ini pun telah diluncurkan dengan menjadi trending 3 di YouTube Music.

Kehadiran Hyuk Shin menampilkan sentuhan nuansa musik KPop yang agresif dan danceable, sesuai kegemaran Tiara Andini. Video musik “Ngeluwihi” digarap oleh EUIS Studio Production dengan Timo sebagai sutradara dan Ade Yason sebagai produsernya.

Dalam video musik tersebut, Tiara tampil enerjik dengan dua tampilan berbeda. Dimana menjadi representasi dari perpaduan budaya internasional dan Jawa.

Tiara Andini

Video Musik lagu terbaru Tiara Andini trending 3 di YouTube Music (Foto: Instagram/tiaraandini)

Hal ini juga dimunculkan dalam lirik lagunya dimana memadukan bahasa Inggris dan Jawa. Judul Ngeluwihi sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti melebihi.

Lagu “Ngeluwihi” menceritakan pembuktian seseorang yang diremehkan oleh orang lain. Dia mampu bangkit untuk membuktikan bahwa penilaian orang tersebut kepadanya salah. Lagu ini menjadi pelecut semangat agar seseorang bisa membuktikan diri dengan menjadi versi lebih baik.

1 2
