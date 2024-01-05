Makna Lagu Ngeluwihi, Single Terbaru Tiara Andini

JAKARTA - Tiara Andini menghadirkan single bertajuk Ngeluwihi. Dalam single ini, Tiara tampil ekspresif dan mengesankan.

Tiara berkolaborasi dengan produser musik asal Korea Selatan, Hyuk Shin, menciptakan sentuhan KPop yang kental dalam aransemen musiknya.

Kata Ngeluwihi, diambil dari Bahasa Jawa yang berarti melebihi. Kata tersebut dipilih untuk menggambarkan Tiara Andini ingin mengangkat asal-usulnya sebagai perempuan Jawa dan menampilkan versi yang lebih baik dari dirinya lewat karya ini.

Meskipun mayoritas liriknya dalam Bahasa Inggris, Tiara menambahkan sentuhan Bahasa Jawa pada awal lagu, menjadikannya lebih unik.

Tidak hanya dalam lirik, Tiara juga menonjolkan budaya Jawa dalam cover artwork Ngeluwihi, mengenakan pakaian tradisional Jawa hasil kolaborasi dengan beberapa desainer terkemuka.

“Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang bangkit membuktikan kemampuan dirinya yang sebenarnya, meski sebelumnya diremehkan oleh orang lain,” kata Tiara.