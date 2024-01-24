Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jenguk Ammar Zoni di Rutan, Aditya Zoni Bawa Makanan Kesukaan Kakaknya

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |13:07 WIB
A
A
A

JAKARTA - Aditya Zoni akhirnya datang ke Polres Metro Jakarta Barat untuk menjenguk kakaknya, Ammar Zoni, pada Rabu (24/1/2024).. Diketahui, Ammar hingga saat ini masih menjalani masa penahanan di rutan Polres Metro Jakarta Barat, akibat kasus dugaan penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan pantauan, Aditya Zoni tiba sekitar Pukul 12.00 WIB dan didampingi oleh saudara dekatnya. Setelah tiba di Polres Metro Jakarta Barat, Adit pun langsung bergegas menuju kantin dan memesan sate padang, yang diketahui merupakan makanan kesukaan Ammar Zoni.

"Bawa sate padang kesukaan Bang Ammar, makanya agak lama tadi beli disitu (kantin)," ujar Aditya Zoni.

"Dia nggak request apa-apa cuman emang dia suka sate padang. Akhirnya kita beli sate padang," sambungnya.

Selain sate padang, Adit yang cukup sering menjenguk kakaknya di dalam rutan juga turut membawa beberapa makanan-makanan kecil lainnya.

"Udah tiga kali biasanya malah nggak bawa apa-apa ini pertama kali ngasih," pungkasnya.

(van)

