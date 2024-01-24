Idham Masse Bantah Tak Kasih Nafkah Catherine Wilson Selama Berumah Tangga

DEPOK - Idham Masse membantah pernyataan istrinya, Catherine Wilson, yang mengklaim tak pernah dinafkahi sang suami selama berumah tangga.

Bantahan itu disampaikan oleh kuasa hukum Idham Masse, Ilham Rasyid, sebelum kliennya menjalani mediasi hari ini.

"Itu di persidangan, tapi intinya pak Haji itu melaksanakan kewajibannya sebagai suami tentukan masalah nafkah itu tidak boleh tidak, bisa menentukan besaran nafkah. Intinya pak Haji melaksanakan kewajibannya dan juga istri harus melaksanakan kewajibannya," ujar Ilham Rasyid di Pengadilan Agama (PA) Depok, Rabu (24/1/2024).

Pihak tergugat juga menegaskan akan menyertakan bukti ke persidangan hari ini.

"Masalah nafkah itu akan kami bicarakan ketika nanti di persidangan bahwa pak Haji bertanggung jawab dan adalah nanti bukti-buktinya ada," lanjutnya.

Sementara itu, Idham sendiri cukup menyayangkan dengan adanya perceraian ini. Namun, dia tetap memilih mengikuti proses sidang yang ada.

"Ya kalau itu sih ya dibilang jodoh ya mungkin sampai di sini. Kalau masalah menyayangkan ya menyayangkan tidak ada yang meminta untuk begini apa boleh buat kalau sudah jalannya begini," tuturnya.