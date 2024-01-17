Biodata dan Agama Catherine Wilson yang Tak Kapok Menjanda usai 2 Kali Bercerai

JAKARTA - Biodata dan agama Catherine Wilson yang siap menjanda untuk kedua kalinya. Keputusan bercerai diambil sang model karena sang suami, Idham Mase, tak menafkahi dirinya.

“Sudah cukup lama juga tak dinafkahi. Jadi, lebih baik pisah saja,” tutur model 42 tahun tersebut saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada 16 Januari 2024.

Lebih jauh Catherine Wilson menambahkan, “Maksud aku begini, dalam pernikahan itu kan ada yang namanya tanggung jawab. Kalau tidak bisa menjalankan tanggung jawab itu ya untuk apa juga diterusin?”

Melewati dua kali perceraian, Catherine Wilson mengaku, tidak trauma dengan pernikahan. “Trauma? Enggak dong. Masa trauma? Saya sih mau menikah lagi nanti,” katanya menambahkan.

Lalu siapa Catherine Wilson? Berikut biodata dan agama sang aktris seperti dikutip Okezone dari berbagai sumber, pada Rabu (17/1/2024).

Catherine Wilson lahir di Jakarta, 42 tahun silam dari pasangan beda negara. Ayahnya, Peter Wilson merupakan pria berdarah Inggris sementara sang ibu, Rosita Haddad keturunan Indonesia-Lebanon. Namun dia tumbuh dengan memeluk agama Islam.

Keket -demikian dia akrab disapa- memulai debutnya di dunia hiburan sebagai model, pada 1998. Bergabung dengan Look Models Indonesia, popularitasnya sebagai model semakin moncer.

Dia pernah menjadi bintang iklan brand fashion populer Giordano dan dikontrak agensi model yang berbasis di Singapura selama setahun. Dari dunia model, dia kemudian mengembangkan kariernya di dunia akting.

Film debutnya, Cinta Silver, tayang pada 2005. Sepanjang kariernya, dia bermain dalam beberapa film: Tali Pocong Perawan (2008), Merem Melek (2008), Punk In Love (2009), Aku Tahu Kapan Kamu Mati (2020), Titisan Setan 2 (2021), dan Rambut Kafan (2023).

Selain proyek layar lebar, Catherine Wilson juga sempat membintangi sederet judul sinetron. Beberapa judul yang pernah dibintanginya adalah Selimut Hati (2006), Monyet Cantik (2007), dan Kau yang Berasal dari Bintang (2014).