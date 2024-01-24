Tak Ingin Ammar Zoni Kesepian, Aditya Zoni Datang ke Rutan Setiap Pekan

DEPOK - Aditya Zoni berencana rutin menjenguk sang kakak, Ammar Zoni di rutan Polres Metro Jakarta Barat setiap pekan. Dia tak ingin Ammar merasa kesepian setelah kepergian sang ayah, Suhendri Zoni Alruvi, baru-baru ini.

Aditya menjelaskan kini anggota keluarga Ammar hanya tersisa dua orang.

"Sisa saya sama Panji. Saya udah punya keluarga juga, Panji belum bisa apa-apa juga kasarnya, ya bang Ammar gimana caranya benar-benar harus kuatlah dengan ujian-ujian ini," ujar Aditya Zoni di Kawasan Depok, Jawa Barat.

Suami Yasmine Ow itu pun berencana untuk rutin menjenguk Ammar Zoni di penjara setiap pekan. Dia tak ingin Ammar merasa sudah tak memiliki siapa-siapa lagi.

"Jadi setiap minggu saya akan datang, mensupport bagaimana pun itu kan abang. Dengan hadirnya kami di sana juga sudah memberikan kekuatan ya ke bang Ammar," ucap Aditya Zoni.

"Maksudnya adik-adiknya ada di situ, ada kita di situ. Nggak usah takut sendiri karena bagaimana pun kita adik-adik ya ada di situ," sambungnya.

