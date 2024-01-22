Ivan Gunawan Singgung Kebesaran Hati Soal Rezeki Usai Ditegur KPI

JAKARTA - Ivan Gunawan belum lama ini mendapatkan teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia. Teguran itu dikarenakan Ivan Gunawan berlagak seperti seorang perempuan di program acara yang ia bawakan yaitu Brownies.

Usai kemunculan teguran tersebut, Ivan pun langsung memutuskan untuk mengundurkan diri dari program tersebut.

BACA JUGA: Ivan Gunawan Bahas soal Ibadah usai Ditegur KPI

Kini lewat Instagram pribadinya, Ivan Gunawan pun mendadak membahas soal kebesaran hati soal rezeki yang menghampirinya nanti.

"Legowo rejeki dowo umur dowo," tulis Ivan Gunawan di Instagram.

Ivan Gunawan singgung kebesaran hati usai ditegur KPI (Foto: Instagram/ivan_gunawan)





Unggahan pria yang akrab disapa Igun itu langsung dibanjiri dengan beragam komentar dari netizen. Bahkan tak sedikit netizen yang memberikan dukungan kepada presenter sekaligus desainer kondang ini.

"Semangat kak igun... Love love pokoknya mah aku tuh ama kak igun. Gak usah dianggap pusing soal KPI ya kak semangat," ujar netizen.

BACA JUGA: Ivan Gunawan Sumbang Ambulans ke Gaza Usai Pamit dari Acara Brownis

"Aamiin mak, moga jodohnya nyonya juga jadi ganti rezekinya, aamiin," tambah lainnya.

(van)