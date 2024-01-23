Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Nashwa Zahira Ceritakan Perjalanan Rilis Single Temu Bahagia

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |01:01 WIB
Nashwa Zahira Ceritakan Perjalanan Rilis Single Temu Bahagia
Nashwa Zahira cerita tentang lagu terbarunya (Foto: Arif/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nashwa Zahira baru saja merilis single kelimanya yang berjudul Temu Bahagia. Lagu ini ditulis langsung oleh dirinya dan Ghea Indrawari.

Nashwa menuturkan, lagu Temu Bahagia ini mengisahkan pengalaman pribadinya. Melalui lagu ini, Nashwa mengajak seluruh pendengar untuk memaafkan sepenuh hati suatu hal yang menyebalkan di masa lalu agar bisa merasa bahagia sesungguhnya.

“Lagu ini bercerita tentang cara kita bisa memaafkan yang sudah lewat dan memeluk diri sendiri dari rasa kecewa, takut. Kita harus menerima rasa sedih itu sendiri untuk menemukan bahagia,” ucap Nashwa saat ditemui di Gedung Sindo.

Nashwa Zahira Ceritakan Perjalanan Rilis Single Temu Bahagia

Hal tersebut telah dialami sendiri oleh Nashwa. Suatu ketika, dirinya merasa susah sekali merasakan bahagia. Akhirnya Nashwa bercerita dengan temannya. Apa yang dialaminya ini ternyata akibat dari dirinya yang belum memaafkan kejadian kurang mengenakkan di masa lalu. Hal itu mengganjal di hatinya hingga sulit merasakan bahagia.

Untuk itu, melalui lagu ini, Nashwa ingin seluruh pendengarnya memaafkan hal buruk di masa lalu dengan sepenuh hati, bukan hanya sebatas lisan. Dengan demikian, maka akan menemukan kebahagiaan.

Dari pengalaman tersebut, Nashwa berhasil merangkainya menjadi sebuah lirik lagu Temu Bahagia dalam dua minggu. Selama proses penulisan lirik, Nashwa mengaku sempat mengalami beberapa kesulitan saat menulis.

“Aku ingin banget menuangkan semua perasaan aku, tapi aku juga bingung takut pesannya enggak nyampe,” tutur Nashwa.

Namun, dirinya tidak putus asa. Nashwa mencari informasi dengan membaca banyak hal. Tidak hanya itu saja, Nashwa mengaku mendapat bantuan dari Ghea Indrawari.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement