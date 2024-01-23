Nashwa Zahira Ceritakan Perjalanan Rilis Single Temu Bahagia

JAKARTA - Nashwa Zahira baru saja merilis single kelimanya yang berjudul Temu Bahagia. Lagu ini ditulis langsung oleh dirinya dan Ghea Indrawari.

Nashwa menuturkan, lagu Temu Bahagia ini mengisahkan pengalaman pribadinya. Melalui lagu ini, Nashwa mengajak seluruh pendengar untuk memaafkan sepenuh hati suatu hal yang menyebalkan di masa lalu agar bisa merasa bahagia sesungguhnya.

“Lagu ini bercerita tentang cara kita bisa memaafkan yang sudah lewat dan memeluk diri sendiri dari rasa kecewa, takut. Kita harus menerima rasa sedih itu sendiri untuk menemukan bahagia,” ucap Nashwa saat ditemui di Gedung Sindo.

Hal tersebut telah dialami sendiri oleh Nashwa. Suatu ketika, dirinya merasa susah sekali merasakan bahagia. Akhirnya Nashwa bercerita dengan temannya. Apa yang dialaminya ini ternyata akibat dari dirinya yang belum memaafkan kejadian kurang mengenakkan di masa lalu. Hal itu mengganjal di hatinya hingga sulit merasakan bahagia.

Untuk itu, melalui lagu ini, Nashwa ingin seluruh pendengarnya memaafkan hal buruk di masa lalu dengan sepenuh hati, bukan hanya sebatas lisan. Dengan demikian, maka akan menemukan kebahagiaan.

Dari pengalaman tersebut, Nashwa berhasil merangkainya menjadi sebuah lirik lagu Temu Bahagia dalam dua minggu. Selama proses penulisan lirik, Nashwa mengaku sempat mengalami beberapa kesulitan saat menulis.

“Aku ingin banget menuangkan semua perasaan aku, tapi aku juga bingung takut pesannya enggak nyampe,” tutur Nashwa.

Namun, dirinya tidak putus asa. Nashwa mencari informasi dengan membaca banyak hal. Tidak hanya itu saja, Nashwa mengaku mendapat bantuan dari Ghea Indrawari.