HOME CELEBRITY TV SCOOP

Clarissa Tanoesoedibjo Ungkap Tiga Pilar Utama Vision+

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |21:29 WIB
Clarissa Tanoesoedibjo Ungkap Tiga Pilar Utama Vision+
Clarissa Tanoesoedibjo ungkap 3 pilar Vision+ (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA Vision+ sebagai platform streaming Service alias OTT menggelar acara ulang tahun keempat pada, Senin (22/1/2024). Adapun tema yang diusung “Moving Forward” dengan tujuan membawa platform tersebut terus bergerak dan berkembang.

Clarissa Tanoesoedibjo, Managing Director Vision+, mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menuju perubahan. Terlebih, saat ini Vision+ sedang dalam proses integrasi dengan RCTI+ demi menggaet pengguna yang lebih besar.

Clarissa Tanoesoedibjo Ungkap Tiga Pilar Utama Vision+

“Vision+ mengusung tema Moving Forward pada ulang tahun ke-4 ini sebagai refleksi kami yang berkomitmen untuk bergerak maju menuju perubahan yang lebih besar. Petualangan baru Vision+ akan dimulai,” kata Clarissa dalam di Gedung iNews Tower, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2024).

Dalam kesempatan itu, Clarissa mengungkapkan tiga pilar utama yang diyakini dapat membuat Vision+ menjadi platform layanan streaming terbaik di Indonesia.

1. User Experience

Pengguna akan jauh lebih mudah mengakses beragam konten di Vision+ dengan kemudahan sebagai berikut.

- ⁠Multiple profile for each account: dalam satu akun pelanggan bisa membuat banyak profil untuk berbagai kebutuhan dan anggota.

- Limit content with parental control: bisa melakukan pengaturan pada profil kids dengan tayangan yang sesuai dengan umur yang disetting oleh orang tua.

- ⁠Personalized recommendation for each profile: tiap profil yang sudah dibuat bisa mendapatkan rekomendasi konten yang berbeda-beda, sesuai dengan minat masing-masing pemilik profil walaupun di dalam 1 akun yang sama.

- Content discovery made easy: pencarian konten lebih mudah karena User Interface (UI) yang lebih mudah dimengerti.

- Enrich content meta data & information: deskripsi konten lebih lengkap mulai dari bahasa yang tersedia, nama nama aktor yang berperan, nama sutradara, dan lainnya.

- Quick access to dynamic TV schedules: bisa mengakses dan melihat jadwal siaran televisi dengan detail dan akurat sesuai dengan jadwal siar yang sesungguhnya.

- Start over LIVE and catch up: mengulang tayangan pada jam tertentu, bahkan sampai 7 hari kebelakang.

- Binge watching: bisa lanjut menonton series dan movie kesayangan tanpa perlu repot keluar konten dan klik episode selanjutnya, karena terdapat button next episode yang bisa di akses dari player.

