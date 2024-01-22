Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Hary Tanoesoedibjo Yakin Vision+ Tembus Pasar Internasional

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |20:48 WIB
Hary Tanoesoedibjo Yakin Vision+ Tembus Pasar Internasional
Hary Tanoesoedibjo yakin Vision+ tembus pasar internasional (Foto: Okezone)
JAKARTA Vision+ sebagai platform streaming service alias OTT terus berkembang dan berusaha menjadi nomor satu di Indonesia. Untuk mempercepat hal tersebut, Vision + juga berintegrasi dengan RCTI+ demi menggaet pengguna yang lebih luas.

Hary Tanoesoedibjo, Executive Chairman MNC Group mengatakan integrasi ini diyakini bakal lebih memanjakan pengguna. Terlebih, saat ini Vision+ telah menggandeng Mirada yang siap memberikan inovasi terhadap layanan dalam mengembangkan platform hiburan streaming digital.

Hary Tanoesoedibjo Yakin Vision+ Tembus Pasar Internasional

“Kita sedang dalam proses menyatukan RCTI+ dan Vision+. Sudah (terjadi), tapi masih pakai sistem yang lama. Vision+ sendiri akan meluncurkan sistem yang baru. Mudah-murahan akan menjadi yang terbaik. One of the best di Indonesia,” kata Hary dalam sambutan di acara ulang tahun ke-4 Vision+, di Gedung iNews Tower, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2024).

Bahkan, Hary Tanoesoedibjo meyakini Vision+ akan menjadi salah satu OTT terbaik secara global. Menurutnya, hal tersebut dapat dicapai karena seluruh tim terus beinovasi dan berkembang dalam mewujudkannya.

Namun, Hary juga mengakui adanya tantangan besar yang dihadapi Vision+ dalam mencapai tujuannya. Salah satunya adalah menghadirkan konten terbaik untuk pengguna, khususnya film atau series dari luar negeri.

“Konten-konten itu sudah merupakan tantangan tersendiri, tapi kita lokal konten seharusnya kita tidak bermasalah. Makanya nanti kita mulai harus masuk atau mencari dengan cara kita,” ujarnya.

“Konten-konten asing misalnya, India ya kan, kemudian Korea, kemudian Hollywood, terus other Asian, supaya kita bisa lebih besar. Tapi how big the international konten? Itu tergantung rencana kita,” sambung Hary.

