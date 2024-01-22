Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Harapan Clarissa Tanoesoedibjo untuk HUT Ke-14 Vision+

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |21:23 WIB
Harapan Clarissa Tanoesoedibjo untuk HUT Ke-14 Vision+
Harapan Clarissa Tanoesoedibjo untuk Vision+ (Foto: Okezone)
JAKARTA – Managing Director Vision+ Clarissa Tanoesoedibjo membagikan harapannya di acara syukuran hari ulang tahun ke-4 Vision+. Ia berharap platform tersebut menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia.

Sebagai informasi, acara ulang tahun Vision+ yang ke-4 mengusung tema “Moving Forward” yang mengajak semua pihak untuk terus bergerak. Dia berharap, seluruh tim Vision+ terus semangat dan pantang menyerah, karena ada banyak target yang perlu dicapai.

“Dengan tema “Moving Forward” ini saya berharap Vision+ akan terus maju dan terus menjadi produk unggulan di Indonesia. Karena memang dengan adanya model baru ini saya rasa kita sudah masuk dalam standar internasional sebagai OTT,” kata Clarissa di Gedung iNews Tower, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2024).

Harapan Clarissa Tanoesoedibjo untuk HUT Ke-14 Vision+

Vision+ saat ini sedang dalam proses integrasi dengan RCTI+ yang akan lebih memanjakan penggunanya. Selain itu, kerja sama dengan Mirada juga siap membawa Vision+ untuk menembus pasar internasional dengan konten-konten yang disediakan.

Clarissa juga meyakini, bahwa dengan adanya kerja tim dan pola pikir yang benar, maka akan mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, untuk ke depannya, Vision+ bisa menjadi lebih baik dalam segi kualitas penayangannya.

“Memang tugas kami untuk selalu menyiarkan konten Indonesia dan semoga dengan adanya standar yang baru ini, konten Indonesia bisa lebih dikenal di dunia,” ujar Clarissa Tanoesoedibjo.

Dalam perayaan HUT Vision+ yang ke-4 ini juga turut dihadiri Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Executive Chairwomen Liliana Tanoesoedibjo, hingga seluruh tim dari Vision+.

