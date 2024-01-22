Debat Cawapres, Nirina Zubir Mulai Optimis Kasus Mafia Bisa Ditangani

JAKARTA - Nirina Zubir kembali menyuarakan soal penanganan kasus mafia tanah yang masih marak terjadi di Indonesia. Namun, dia mengaku mulai optimistis kasus ini bisa ditangani usai menyaksikan Debat Keempat Calon Wakil Presiden pada Minggu, 21 Januari 2024.

Melalui Instagramnya, Nirina Zubir mengunggah tulisan putih berlatar belakang hitam dengan kalimat Mulai Ada Titik Terang.

Saat menyaksikan debat keempat Cawapres 2024, istri Ernest Cokelat itu rupanya tertarik dengan topik penanganan mafia tanah di Indonesia.

Ini juga menjadi harapan besar baginya selaku korban dari kasus tersebut.

"Satu hal yang membuat Na tertarik dengan Debat Cawapres semalam adalah adanya salah satu Cawapres yang menyebut hal mengenai #mafiatanah," tulis Nirina Zubir dikutip MNC Portal Indonesia dari akun @nirinazubir_, Senin (22/1/2024).

Dia berharap para Cawapres 2024 semakin peduli dengan penanganan kasus mafia tanah yang ada di Indonesia.

Nirina pun menegaskan bakal menjadikan polemik ini sebagai fokus utamanya dalam mempertimbangkan Capres-Cawapres mana yang akan dipilih pada Pemilu 2024 nanti.

Hal tersebut lantaran dirinya tengah menghadapi proses hukum terkait kasus penggelapan aset yang dilakukan oleh mantan asisten rumah tangga ibunya sendiri.

"Semakin sering disebut. Semakin menjadi perhatian dan semoga semakin bisa diatasi," lanjutnya.

"Na juga pasti akan update terus perkembangan situasi Na teman-teman bismillah semakin ada titik terang," tutup Nirina Zubir.