Biodata dan Agama Nirina Zubir, Anak Diplomat yang Sukses Jajal Dunia Akting

JAKARTA - Biodata dan agama Nirina Zubir, artis cantik yang sempat menjadi sorotan setelah secara blakblakan mengaku tak menjagokan satu dari tiga calon presiden/wakil presiden di Pemilu 2024.

Bintang film Heart itu mengaku, tak mendukung capres tertentu karena menilai, tidak satupun calon presiden yang memiliki komitmen kuat untuk memberantas kasus mafia tanah di Indonesia.

“Sampai sekarang, kasus mafia tanah yang saya alami belum ada jalan keluar. Masalah mafia tanah masih ada! Sejauh ini, belum ada komitmen dari Calon Capres & Cawapres untuk masalah ini,” katanya pada 11 Januari silam.

Yuk, mengenal lebih dekat Nirina Zubir lewat biodata dan agamanya berikut ini. Sang aktris terlahir dengan nama Nirina Raudhatul Jannah Zubir di Antananarivo, Madagaskar, pada 12 Maret 1980.

Ayahnya adalah seorang diplomat bernama Zubir Amin, sedangkan ibunya bernama Cut Indria Marzuki. Nirina mengawali kariernya di dunia hiburan sebagai penyiar radio Prambors, selama 8 bulan.

Setelah itu, dia digaet menjadi VJ di MTV Indonesia. Berkat keahliannya dalam mengolah kata, artis yang akrab disapa Na ini kemudian mendapat tawaran membintangi film 30 Hari Mencari Cinta.

Akting ciamik Nirina dalam film itu membuat namanya melejit. Popularitasnya semakin moncer ketika membintangi film Heart (2006) dan Get Married (2007). Tak hanya berakting, dia juga sempat meminjamkan suaranya untuk OST beberapa filmnya.