Nirina Zubir Ajak Masyarakat Tak Golput di Pilpres 2024

JAKARTA - Nirina Zubir sempat membuat geger publik, ketika sebelumnya sempat mundur memberikan dukungan terhadap salah satu Capres - Cawapres. Sebab menurutnya, ketiga Capres belum tegas soal kasus mafia Tanah marak terjadi.

Meski kecewa, kini Nirina rupanya kembali mengajak masyarakat untuk tak usah golput dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada 14 Februari 2024.

"JANGAN GOLPUT PLEASE NA GAK AKAN GOLPUT!!! sayang sekali suara kita ini," kata Nirina Zubir dalam cuitan di akun Instagram miliknya.

Nirina juga mengajak masyarakat untuk mencermati sisa debat Capres dan Cawapres dalam waktu dekat ini. Mengingat banyak masyarakat masih ragu untuk menentukan pilihannya sejauh ini.

"Masih ada waktu buat kita cermati sisa debat capres dan cawapres tuk bisa menggunakan hak suara kita ini," ucap Nirina menambahkan.

Oleh sebab itu, bintang film Get Married ini juga mengajak masyarakat untuk berusaha ketimbang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden pada 14 Februari 2024.

"Lebih lanjut berusaha daripada duluan menyerah. Yuks teman-teman gunakanlah hak suara kita," tutup Nirina Zubir.