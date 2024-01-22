Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Arie Kriting Beri Semangat dan Dukungan untuk Mahfud MD Usai Tampil dalam Debat Cawapres

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |13:53 WIB
Arie Kriting Beri Semangat dan Dukungan untuk Mahfud MD Usai Tampil dalam Debat Cawapres
Arie Kriting beri semangat dan dukungan untuk Mahfud MD usai tampil dalam debat Cawapres (Foto: Instagram/arie_kriting)
A
A
A

JAKARTA - Arie Kriting ikut memberikan semangat dan dukungan untuk Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD. Dukungan tersebut disampaikan oleh suami Indah Permatasari ini usai penampilan Mahfud MD di Debat Cawapres keempat, yang digelar pada Minggu, 21 Januari 2024 malam.

Dalam cuitannya di akun X, Arie Kriting memberikan salam hormatnya untuk Mahfud MD. Bintang film Big 4 ini juga mengkritisi momen Cawapres 02, Gibran Rakabuming yang sempat menyerang pasangan Ganjar Pranowo dalam debat semalam.

“Pak Mahfud dengan semua kesabaran dan sikap masih menghormati anak muda yang tidak menghormati bapak,” tulis Arie, dikutip Senin (22/1/2024).

Saat Debat Cawapres semalam, banyak publik yang menyayangkan aksi Gibran lantaran dianggap tak menghormati sosok Mahfud MD. Ungkapan kata ‘tengil’ untuk sosok Gibran pun juga menggema di sosial media.

Arie Kriting

Arie Kriting beri semangat dan dukungan untuk Mahfud MD usai tampil dalam debat Cawapres (Foto: Instagram/arie_kriting)

Menanggapi hal ini, Arie pun tak hanya memberikan dukungan untuk Mahfud MD. Ia bahkan terlihat menyampaikan doa terbaik, khususnya untuk Paslon 03, Ganjar-Mahfud.

Halaman:
1 2
