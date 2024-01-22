Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bedu Akui Gatel Ngelawak saat Perankan Tokoh Antagonis di Film Setengah Hati

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |07:25 WIB
Bedu Akui Gatel Ngelawak saat Perankan Tokoh Antagonis di Film <i>Setengah Hati</i>
Bedu ingin ngelawak saat perankan tokoh antagonis di film Setengah Hati (Foto: Instagram/beddu17)
JAKARTA - Komedian Harabdu Tohar alias Bedu berkesempatan membintangi film berjudul Setengah Hati. Dalam film garapan Satu Selaras Production tersebut, Bedu akan beradu akting dengan Tissa Biani dan pelawak senior Marwoto.

Bedu sendiri didapuk untuk memerankan tokoh Gilang, seorang calon Kepala Desa. Gilang sendiri digambarkan sebagai sosok yang antagonis serta licik dalam melakukan kampanye.

"Saya berperan sebagai Gilang ingin mengedukasi penonton kecil-kecilan bahwa didunia politik itu ada figur yang dianggap baik ternyata tidak, begitu sebaliknya," ujar Bedu dalam konferensi pers Gala Premier Setengah Hati di Epicentrum, Jakarta Selatan baru-baru ini.

"Jadi harus hati-hati dalam memilih. Jadi Gilang digambarkan sebagai Calon Kepala Desa yang berlaga baik seperti yang ditonton tadi," imbuhnya.

Bedu

Bedu ingin ngelawak saat perankan tokoh antagonis di film Setengah Hati (Foto: Ravie/MPI)


Bedu kemudian menjelaskan tantangan tersulit dalam menjalani perannya itu. Bukan soal pendalaman karakter, namun ia mengaku gatal lantaran ingin melawak disela-sela peran antagonisnya.

Apalagi, dia melihat aktor lain seperti Rahman Avri hingga Marwoto yang bebas berimprovisasi saat proses syuting.

"Jadi ini tantangan buat saya ya yang lain main komedi, yang lain pada bisa improvisasi jadi saya harus nahan harus serius sampai selesai," jelasnya.

Sementara itu, Tissa Biani yang juga terlibat dalam film ini mengaku sangat menikmati proses syutingnya.

Berperan sebagai Astri, keponakan Gilang, Tissa mengaku sempat membangun chemistry khusus dengan Bedu agar aktingnya semakin natural.

