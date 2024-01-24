Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Daftarkan Diri Jadi Caleg, Bedu Mengaku Terinspirasi Film Setengah Hati yang Dibintanginya

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |21:05 WIB
Daftarkan Diri Jadi Caleg, Bedu Mengaku Terinspirasi Film <i>Setengah Hati</i> yang Dibintanginya
Bedu nyaleg gegara terinspirasi film yang dibintanginya (Foto: Instagram/beddu17)
A
A
A

JAKARTA - Aktor sekaligus komedian Bedu, memilih untuk mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif di Pemilu 2024. Menariknya, Bedu berani mencalonkan dirinya sebagai Caleg, usai berperan sebagai Kepala Desa di film Setengah Hati.

Dalam film yang disutradarai Hasto Broto dan diproduksi Satu Selaras Production tersebut, Bedu diminta untuk memerankan sosok calon Kepala Desa yang tengah melakukan kampanye. Ia bahkan diminta untuk mengumpulkan suara warga dalam pemilihan Kepala Desa.

Berangkat dari peran tersebut, Bedu pun akhirnya berani mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

"Jujur, saya main film Setengah Hati, berperan sebagai calon kepada desa, saya belum mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Saya belum kepikiran kesana," ungkap Bedu dalam konferensi pers di kawasan Kuningan baru-baru ini.

Bedu

Bedu nyaleg gegara terinspirasi film yang dibintanginya (Foto: Instagram/beddu17)

“Saya waktu itu kepikiran terjun ke dunia politik aja nggak kan persiapannya banyak,” sambungnya.

Halaman:
1 2
