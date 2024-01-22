Roland Judita Usung Musik Era 2000-an di Single Janjiku Selamanya

JAKARTA - Roland Judita merayakan Tahun Baru 2024 dengan merilis single terbarunya yang berjudul Janjiku Selamanya. Single ini menjadi awal yang indah bagi Roland Judita dalam dunia musik Indonesia di tahun 2024.

Roland Judita kali ini ingin memanjakan telinga pendengarnya dengan lagu Janjiku Selamanya. Lagu ini membawa nuansa pop yang lebih ceria dan manis.

Roland Judita bekerja sama dengan Desmon Latif, Stefanus LJ, dan Nadhira Ulya dalam pembuatan single Janjiku Selamanya, yang sebelumnya juga turut berkontribusi dalam proses kreatif lagu Berharap Kembali.

“Untuk lagu Janjiku Selamanya, saya masih bekerja sama dengan Desmon Latif, Stefanus LJ, dan Nadhira Ulya dalam proses penulisan, kreatif, dan pengerjaan detail audio,” ungkap Roland Judita.

Roland menambahkan Janjiku Selamanya mengisahkan tentang ungkapan hati kepada pasangan bahwa komitmen untuk selalu setia menjaga dan mencintai pasangan akan berlangsung selamanya.