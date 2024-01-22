Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Juni 2024, Baekhyun EXO Gelar Konser Solo di Jakarta

Pasopati Baladika , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |14:29 WIB
Juni 2024, Baekhyun EXO Gelar Konser Solo di Jakarta
Baekhyun EXO bakal gelar konser solo selama 2 hari di Jakarta. (Foto: Dispatch)
A
A
A

SEOUL - Baekhyun EXO akan menggelar tur konser 'Lonsdaleite', pada 2024. Jadwal tur sang idol diumumkan agensinya, INB100, pada 22 Januari 2024. 

Rangkaian tur tersebut dibukanya dengan menggelar konser di KSPO Dome, Seoul, pada 16 dan 17 Maret 2024. Selanjutnya, dia singgah ke Musashino Forest Sport Plaza Main Arena, Tokyo, pada 23 dan 24 Maret 2024.

Baekhyun menutup turnya di bulan Maret dengan menggelar konser di Resorts World Ballroom, Singapura, pada 28 Maret 2024. Selanjutnya, dia akan singgah di Ho Chi Minh, Manila, Chiba, dan Fukuoka, sepanjang April 2024. 

Pada Mei 2024, Baekhyun akan singgah ke Taipei, Kobe, dan Sendai. Dia akan menyapa penggemarnya di Indonesia dengan menggelar konser 'Lonsdaleite' selama 2 hari di Istora Senayan, pada 1 dan 2 Juni 2024. 

